PD Abruzzo, APPELLO DEL PD SUL 2X1000, UN SOSTEGNO TRASPARENTE CHE NON COSTA NULLA

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Come ogni anno, in questo periodo si avvicinano le scadenze fiscali per un buon numero di contribuenti e, come ogni anno, è possibile donare una parte minima delle proprie tasse ad un partito politico attraverso la devoluzione del 2×1000. Il Partito Democratico invita tutte e tutti a dare sostegno alle sue idee e alle sue iniziative: è sufficiente scrivere M20 nello spazio dedicato sulla dichiarazione dei redditi, e firmare accanto – aggiunge testualmente l’articolo online. I contribuenti che nel 2024 hanno deciso di destinare il 2×1000 ai partiti sono stati complessivamente 2.053.648; di questi, ben 628.782 hanno scelto il Partito Democratico, che arriva quasi a doppiare il secondo partito più scelto (Fratelli d’Italia). La fiducia che le cittadine e i cittadini hanno riposto in noi è importante e ci stimola a fare sempre di più e sempre meglio – recita il testo pubblicato online. Perché sostenere il PD significa dare forza alla nostra comunità, ai nostri territori, ai nostri circoli – precisa il comunicato. Significa sostenere le battaglie in cui crediamo e in cui ci impegniamo: la sanità, l’istruzione, il lavoro, l’ambiente, i diritti di tutte e tutti – precisa il comunicato. E’ un sostegno semplice e trasparente che non costa nulla – viene evidenziato sul sito web. Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo

