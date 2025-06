PD Abruzzo, Aree interne. Natalini (PD): “Contro la rassegnazione del Governo Meloni il PD abruzzese respinge lo “spopolamento irreversibile” e rilancia le politiche per le aree interne, serve un’agenda dedicata”.

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Nel nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027, il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI) ha introdotto un passaggio che suona come una sentenza per interi territori: l’“accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”. Una formula tecnica e asettica che nasconde una resa politica, una dichiarazione di abbandono pianificato per molti comuni montani e collinari – precisa la nota online. In Abruzzo, questa logica rischia di diventare il paradigma dominante, con un governo nazionale che arretra dalle proprie responsabilità e una Regione che si mostra incapace di offrire un progetto alternativo credibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo, per natura è una regione di aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intero impianto produttivo, culturale e identitario poggia sulle zone montane, che rappresentano ben oltre la metà della superficie regionale e un terzo della popolazione – si apprende dalla nota stampa. Queste aree stanno affrontando una crisi demografica silenziosa ma implacabile: paesi spopolati, servizi smantellati, giovani che emigrano senza ritorno – riporta testualmente l’articolo online. Il PSNAI riconosce l’esistenza di territori “compromessi”, per i quali non si ritiene più possibile un’inversione di tendenza – si apprende dal portale web ufficiale. Ma non basta prenderne atto: serve decidere se quel declino debba essere gestito con dignità o se invece debba essere contrastato con forza e visione”, così Ermanno Natalini, responsabile Aree interne del PD Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il governo nazionale, con questa formulazione, di fatto certifica una rinuncia – si legge sul sito web ufficiale. Aree che potrebbero essere laboratori di innovazione sociale, ambientale ed economica, vengono trattate come zavorra – viene evidenziato sul sito web. La logica del “non si può fare più nulla” sostituisce quella della pianificazione strategica e della coesione territoriale – Il rischio è quello di trasformare interi territori in “zone hospice” della geografia italiana e abruzzese, dove si garantisce appena la sopravvivenza, rinunciando a ogni orizzonte di sviluppo – riprende Natalini – . In questo quadro, la Regione Abruzzo non solo non contrasta questa visione, ma anzi la subisce e talvolta la perpetua – si apprende dal portale web ufficiale. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, così come quelle legate alla programmazione europea, non vengono orientate con una strategia territoriale precisa – si legge sul sito web ufficiale. I Progetti Pilota delle Aree Interne, dopo una lunga gestazione, procedono con lentezza esasperante e senza una chiara visione regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mancano investimenti strutturali su mobilità interna, digitalizzazione, politiche abitative per attrarre giovani, valorizzazione delle economie locali, filiere agricole e forestali, turismo sostenibile e servizi essenziali – precisa la nota online. Eppure sarebbe questo l’antidoto alla rassegnazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Occorre rovesciare completamente la logica dell’accompagnamento passivo – riporta testualmente l’articolo online. Le aree interne dell’Abruzzo non devono essere “accompagnate” nel loro declino, ma sostenute nel loro rilancio – riporta testualmente l’articolo online. E per farlo servono politiche pubbliche radicalmente diverse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Politiche che mettano al centro i comuni montani come presidi territoriali e non come residui di passato – Che incentivino il ritorno e la permanenza di giovani attraverso misure fiscali, accesso alla casa, lavoro e servizi – precisa la nota online. Che riconoscano il valore strategico dell’agricoltura e della gestione attiva del territorio per contrastare il dissesto idrogeologico e valorizzare la biodiversità. È necessario anche ripensare i criteri con cui si allocano le risorse – si apprende dalla nota stampa. Serve introdurre un nuovo concetto che tenga conto della fragilità e della complessità delle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Allo stesso tempo, bisogna puntare su alleanze tra territori, promuovendo un modello di sviluppo a rete tra piccoli comuni e centri intermedi, in una logica di reciprocità e interdipendenza – viene evidenziato sul sito web. Chi governa ha il dovere morale di non abbandonare intere comunità al destino dell’estinzione – si apprende dalla nota stampa. Il PSNAI dovrebbe essere uno strumento di coesione e rinascita, non il bollettino medico di una fine annunciata – Le aree interne non possono essere considerate un problema – si legge sul sito web ufficiale. In questa ottica chiediamo il ritiro immediato del Piano Strategico che definisce “irreversibile” lo spopolamento, sostituendolo con un documento che esprima visione e coraggio – riporta testualmente l’articolo online. È necessario raddoppiare le risorse e gli investimenti destinati alle aree interne nel prossimo ciclo di programmazione, riconoscendo finalmente a questi territori l’importanza strategica che meritano – Serve la creazione di una vera “Agenda Aree Interne” che diventi priorità e che sia fondata sul rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà”. 21 giugno 2025

