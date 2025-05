PD Abruzzo, Assemblea della Federazione PD di Pescara a Catignano. La segretaria Ranalli: “Grande partecipazione e confronto. Torniamo sui territori con la forza dell’incontro e della proposta”.

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Pescara, 18 maggio 2025 – Grande partecipazione, ieri a Catignano per la seconda Assemblea della Federazione Provinciale di Pescara ospitata nell’Auditorium comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tanti punti all’ordine del giorno dei lavori, aperti dalla Presidente Romina Di Costanzo con i saluti del sindaco Francesco Lattanzio e del sindaco di Civitaquana Samuele Di Profio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Quando nella prima Assemblea di insediamento di febbraio parlavamo di tornare sui territori intendevamo questo – così ha esordito la segretaria Carmen Ranalli – esserci davvero per avere una panoramica esatta del lavoro da fare e delle diverse prospettive con cui affrontare i tanti temi che interessano la nostra provincia: i trasporti, l’ambiente, le aree interne, l’agricoltura, la sanità, la Nuova Pescara e molto altro – riporta testualmente l’articolo online. È stata una mattinata molto partecipata, di lavoro e di confronto anche sui 5 sì ai referendum che ci vedono attive e attivi e in prima linea in questi giorni proprio sui temi del lavoro e della cittadinanza, con l’intervento di approfondimento della Segretaria Provinciale dei GD Silvia Sbaraglia, referente provinciale del Comitato regionale per la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Un confronto sentito e partecipato dei segretari di circolo, dei delegati e degli amministratori, sulle progettualità da mettere in campo per il futuro della nostra provincia”. Nel corso dell’assemblea è stata presentata la Segreteria con le relative deleghe pensate e ragionate sulle necessità del territorio provinciale: al Vice Segretario Massimo Berardinelli sono state conferite le deleghe agli Enti Locali e al Lavoro; a Matteo Chiulli l’Organizzazione e il Tesseramento; a Stefania Catalano il coordinamento tecnico dell’Area Urbana – Nuova Pescara; a Gianni Chiacchia il coordinamento della Val Pescara; a Paolo Pratense il coordinamento dell’area Vestina; a Claudia Tatone la delega alle Politiche Sociali e ai rapporti con le Associazioni; a Ermanno Mazzocca Ambiente e Politiche giovanili; a Marzia Damiani la delega alla Sanitá; ad Andrea Diodoro Politica e territorio; a Emilio Longhi Società partecipate e P.a – si legge sul sito web ufficiale. e a Davide Morante le Politiche della montagna e le aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

