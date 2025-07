PD Abruzzo, Assemblea Pd, il partito conferma Marinelli segretario. “Accetto richiesta unanime dell’assemblea. Rinnovata fiducia sarà la base di un nuovo inizio. Ora congresso delle idee e tutti in campo per Pescara. A breve nuova segreteria regionale”  

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Un’assemblea regionale molto partecipata ha raccolto la sfida di Daniele Marinelli e oggi a Pescara gli ha chiesto di restare segretario riprendendo la guida del Partito – riporta testualmente l’articolo online. Lavori condotti dalla presidente Tiziana Di Renzo, ricca di interventi e proposte, quella svolta a Pescara nella Sala Berlinguer di via Lungaterno – recita il testo pubblicato online. Marinelli nei giorni scorsi aveva lanciato con una lettera agli iscritti la proposta di un momento rifondativo, a cui stasera ha fatto riscontro un’investitura chiara e piena, un nuovo inizio all’insegna di un confronto aperto e costruttivo con tutta la comunità politica e civile del Pd. “Con senso di responsabilità ho accolto la richiesta che mi è stata rivolta da tutto il Partito di restare alla guida della segreteria regionale, confermando il bisogno di una profonda e rifondativa fase programmatica – nell’accettare la richiesta del parlamentino del Pd e guardando alla nuova fase Marinelli ha chiarito – : non un metro di meno rispetto all’esigenza di chiarezza e radicalità della nostra linea politica – viene evidenziato sul sito web. Non un metro di meno sulla necessità di un’analisi più profonda dei problemi e delle trasformazioni che sta vivendo l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Non un metro di meno sulla necessità di rendere più chiara la nostra vocazione riformista, costruendo la nostra proposta per il futuro della Regione – si apprende dalla nota stampa. Non un metro di meno sulla nostra necessità di mettere in campo una squadra forte e competitiva per battere la destra – si apprende dal portale web ufficiale. Io accetto a condizione di aprire un vero e proprio congresso delle idee, che sia un nuovo inizio in vista delle prossime sfide amministrative e politiche che attendono il Pd in Abruzzo, a partire dal ritorno al voto a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Serve una profonda riflessione per dare ulteriore chiarezza e respiro alla linea politica, rafforzare la nostra opposizione alla destra che costringe la regione al declino, piantare i semi di una proposta politica per il futuro della regione alternativa a Marsilio” Marinelli ha poi prospettato al Partito la necessità di programmare comunque presto un congresso straordinario che vada ancora più a fondo sulla strada del rinnovamento del Pd: “Sono certo che da questo momento di riflessione e di discussione sulla politica usciremo più forti e più determinati a tornare a vincere – si apprende dalla nota stampa. Chiameremo tutto il Partito a confrontarsi, chi ne fa parte a dare idee, contributi per tracciare una strada chiara con obiettivi da raggiungere, per costruire con la partecipazione di tutta la comunità del partito, il percorso che serve per affrontare i prossimi appuntamenti dell’agenda politica, elettorale, ma anche per coinvolgere e renderne interpreti non solo gli iscritti, ma tutti i cittadini e le cittadine che condividono valori, idee e l’esigenza di costruire per l’Abruzzo un necessario cambiamento – riporta testualmente l’articolo online. Presto comunicherò la nuova segreteria regionale”. 3 luglio 2025

