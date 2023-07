PD Abruzzo, Assemblea pubblica sulla sanità in Val Vibrata. Pepe:”La giunta Marsilio penalizza il presidio di Sant’Omero”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

Si terrà a Sant’Omero domani, venerdì 7 luglio alle 20:30, presso la Sala Polifunzionale, l’Assemblea pubblica “Per la sanità in Val Vibrata” organizzata dal Consigliere Dino Pepe e dal Gruppo regionale del Partito Democratico – Al centro dell’iniziativa, oltre alle proteste per il declassamento dell’ospedale vibratiano, ci saranno proposte concrete per la sanità pubblica e per l’ospedale Val Vibrata, presidio di confine e dunque strategico per combattere la mobilità passiva che affligge la nostra regione – si apprende dalla nota stampa. “La giunta Marsilio ha operato solo scelte penalizzanti per il presidio di Sant’Omero procedendo, in ultimo, ad un ridimensionamento dell’ospedale con un taglio del 50% delle unità operative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo nonostante l’uscita dal commissariamento della sanità regionale, la fine della cartolarizzazione e la disponibilità di tante risorse in più rispetto al quinquennio precedente” spiega il Consigliere regionale Dino Pepe che, insieme al Capogruppo Pd Silvio Paolucci, sarà venerdì a Sant’Omero per opporsi alle incomprensibili scelte dell’Assessore Verì e del centrodestra regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Già un mese fa Pepe e Paolucci avevano denunciato l’uso dell’Ospedale vibratiano come bancomat della giunta Marsilio per dare risposte elettorali ad altri territori, nonostante l’Ospedale di Sant’Omero avesse mantenuto volumi di prestazioni invariati rispetto al calo registrato nel resto della regione – si apprende dalla nota stampa. Oggi i Consiglieri del Partito Democratico proseguono la battaglia, proponendo soluzioni e visioni opposte a quelle del centro destra – si apprende dal portale web ufficiale. L’Ospedale Val Vibrata va potenziato, con investimenti sulla struttura, sui macchinari e sul personale medico e infermieristico –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 03, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it