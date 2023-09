PD Abruzzo, Casa di Lavoro Vasto, Fina partecipa al Consiglio comunale: “Agire su norme e personale, visiterò la struttura”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Per affrontare i notevoli problemi della Casa di Lavoro di Vasto abbiamo bisogno di lavorare innanzitutto sul lato normativo, la regolamentazione di questo tipo di strutture – si apprende dalla nota stampa. Ci sono state nel nostro Paese da questo punto di vista diverse transizioni, molte incompiute – si apprende dalla nota stampa. Poi chiaramente occorre qui, e anche nelle altre strutture che hanno una scopertura pesante, integrare e rafforzare la dotazione di personale, su tutto la polizia penitenziaria”: lo ha detto il senatore del Partito Democratico Michele Fina che è intervenuto nel corso della seduta del Consiglio comunale di Vasto dedicata alla situazione della Casa di Lavoro – Fina, rivolgendosi agli altri parlamentari presenti, ha invitato a “a lavorare assieme per un’azione congiunta, penso a un incontro con il ministro Nordio per affrontare il problema della struttura di Vasto sia dal lato amministrativo che normativo, con spirito unitario – L’impegno che prendo da subito è intanto quello di visitare, raccogliendo l’invito del sindaco Francesco Menna, la Casa di Lavoro, per rendermi conto di persona della situazione e delle problematiche”.

