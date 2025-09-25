PD Abruzzo, Chiesta la rimozione della foto della maglietta con il simbolo delle BR dai social. Il segretario Saverio Gileno (GD): “Ci dissociamo dal gesto e da ogni tipo di interpretazione. Questo genere di messaggi non appartiene alla nostra comunità politica”.

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Come segretario regionale dei Giovani Democratici prendo le distanze in maniera netta e senza ambiguità da quell’immagine e da ciò che rappresenta e ho già chiesto la rimozione della foto dai social su cui è apparsa che non sono quelli del GD. Il ragazzo che la indossa ha sbagliato, non è un dirigente della nostra organizzazione e non ricopre alcun incarico né nei Giovani Democratici né nel Partito Democratico e il suo gesto non può in alcun modo essere considerato espressione della nostra comunità politica, prenderemo provvedimenti negli organi del partito – Vogliamo dirlo con fermezza: I Giovani Democratici, infatti, sono pienamente consapevoli del dolore e delle ferite ancora aperte lasciate dagli anni di piombo, stagione buia della storia repubblicana segnata da terrorismo, sangue e violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Non scherziamo, non minimizziamo e non autorizziamo in alcun modo ironie, sarcasmi o atteggiamenti revisionistici su un tema che ha riguardato la vita democratica del Paese e il sacrificio di troppe vittime innocenti”, duro il commento del segretario GD Saverio Gileno – “I nostri valori sono quelli della Costituzione, della democrazia e dell’antifascismo – riporta testualmente l’articolo online. I nostri modelli sono Guido Rossa e Aldo Moro, operaio comunista e statista democristiano trucidati dalle Brigate Rosse che con questi omicidi si rivelarono per ciò che erano sempre state: uno strumento della reazione – chiarisce Gileno – . Non accettiamo tuttavia lezioni da chi, come Gioventù Nazionale, continua a tacere davanti ai saluti romani, alle ambiguità neofasciste e alle inchieste giornalistiche che hanno svelato derive autoritarie dentro i loro ambienti – precisa la nota online. La coerenza non è un optional: la violenza politica si condanna sempre, senza distinguo e senza convenienze – si apprende dalla nota stampa. I Giovani Democratici Abruzzo continueranno a essere presidio di democrazia, di libertà e di partecipazione, respingendo con nettezza ogni tentativo di riportare indietro il Paese agli anni più bui della sua storia – Lo facciamo ogni giorno nelle strade, nelle piazze, nelle scuole, nelle università e nelle sezioni, e non sarà certo una maglietta stupida con dell’ironia di pessimo gusto, indossata da un ragazzo che sicuramente non ha simpatie brigatiste, a porci nella condizione di dover ricevere una lezione storia contemporanea e diritto costituzionale da chi ha nel simbolo la fiamma tricolore”. Nota del 25 settembre 2025

