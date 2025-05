PD Abruzzo, Chiusura della campagna elettorale a Sulmona con i sindaci e Luciano D’Amico e a Ortona con il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Marinelli, Marongiu e Albano: “Il PD vuole supportare i territori e mettersi a servizio della comunità con Cocciola e Figorilli”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Saranno i sindaci abruzzesi di centrosinistra, con Luciano D’Amico e il presidente del PD Stefano Bonaccini a chiudere la campagna elettorale per le amministrative di Sulmona e Ortona, i due Comuni maggiori dei 6 centri abruzzesi in cui domenica 25 e 26 maggio si vota – si apprende dal portale web ufficiale. Domani gli appuntamenti in piazza e fra la gente, per passare il testimone a elettrici ed elettori che dovranno scegliere i propri rappresentanti – precisa il comunicato. A Sulmona chiusura con Luciano D’Amico e i sindaci alle ore 20 in piazza XX settembre – si apprende dalla nota stampa. A Ortona a chiudere sarà Stefano Bonaccini, tre le piazze: ore 19 a Caldari; ore 20.30 a Fonte Grande e ore 22.45 in Piazza della Repubblica, prima del silenzio elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sostegno, non propaganda, è quello che il PD ha dato durante ogni tappa di questa campagna elettorale e vuole dare ai territori per il futuro, a sostegno di Angelo Figorilli a Sulmona e Ilario Cocciola a Ortona – sottolineano il segretario regionale PD Daniele Marinelli e i segretari provinciali PD di Chieti e L’Aquila, Leo Marongiu e Stefano Albano – . Per chiudere parleremo di problemi e soluzioni ai problemi dei territori, portando l’esperienza di sindaci, consiglieri regionali e dell’ex Presidente dell’Emilia Romagna, oggi europarlamentare e Presidente del Partito, Stefano Bonaccini – precisa la nota online. Ci sono coalizioni ampie a sostenere i candidati in corsa per una partita aperta: a Sulmona dove il Pd sostiene Angelo Figorilli insieme a Movimento Cinque Stelle, Sbic, Sulmona Città Futura e Alleanza Verdi Sulmona e a Ortona, dove il PD torna dopo sei anni con il proprio simbolo, per riapre presenza e dialogo con la comunità a sostegno di Ilario Cocciola, appoggiato da Alleanza Verdi Sinistra, Il faro moderati e riformisti, Centro democratico, Azione Cocciola sindaco – Chiediamo ai cittadini e le cittadine di queste due strategiche realtà abruzzesi di dare fiducia a chi propone il buongoverno e la soluzione dei problemi della comunità, pesantemente afflitta dalle tasse e dai disservizi che la destra nazionale e regionale hanno prodotto con l’azione dei rispettivi governi”. Conclude Marinelli: “Ci aspettiamo un risultato significativo del partito, obiettivo a cui stiamo lavorando insieme a tutta la comunità del PD, per giocare al ballottaggio la partita per battere la destra, convinti che Ortona e Sulmona siano due città fondamentali per il futuro di questa regione e che debbano essere governate da sindaci pronti a fare un passo avanti a nome e per conto della comunità e non a essere pedine di partiti da muovere al momento giusto – riporta testualmente l’articolo online. Servono due governi chiari, capaci di durare e di agire, perché sono tante e non rimandabili le emergenze vissute da chi vive, lavora, frequenta i territori e non può solo subire disservizi, pagare scelte di cui non ha responsabilità e aspettare risposte che non possono essere secondarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vogliamo riaffermare il bene comune e metterlo in cima alla lista delle cose da fare, questo l’auspicio e la volontà dei nostri candidati di Sulmona, Ortona e degli altri comuni in cui si tornerà al voto”. 22 maggio 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it