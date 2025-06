Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Esprimiamo profonda soddisfazione per il significativo investimento annunciato da NSG (Nippon Sheet Glass) presso lo stabilimento di San Salvo – recita il testo pubblicato online. Un importante passo che conferma l’attrattività del nostro territorio per le grandi realtà industriali e rafforza la fiducia nel futuro produttivo e occupazionale dell’area – È fondamentale precisare che questo investimento, di vitale importanza per l’economia locale, è frutto esclusivamente delle capacità e della visione del gruppo NSG e delle sinergie con le realtà imprenditoriali locali”, così Gianni Cordisco, responsabile economico Pd Abruzzo e Paola Cianci, responsabile economia Pd provinciale Chieti “La Pilkington ha da sempre potuto contare sulla grande esperienza, competenza e professionalità dei suoi lavoratori, che da generazioni garantiscono una produzione di vetro di altissima qualità permettendo all’azienda di affermarsi come un attore di rilievo nel mercato mondiale nei settori dell’edilizia, dell’automotive e dei vetri speciali – continuano gli esponenti PD – . In questo contesto, la riparazione del forno float rappresenta oggi una prospettiva che valorizza ulteriormente il lavoro svolto – aggiunge testualmente l’articolo online. È doveroso, quindi, da parte nostra sottolineare che la Regione Abruzzo non ha contribuito con alcun finanziamento a questo progetto, avendo stanziato zero euro a supporto dell’iniziativa – Hanno speso solo soldi per fare la comunicazione dal Giappone, quasi a confondere la cittadinanza e far sembrare che a Osaka hanno chiuso qualcosa di utile per i cittadini che finanziano le missioni – precisa la nota online. La realtà è che tre aziende della nostra provincia sono le maggiori in Italia del settore auto e moto motive con governance giapponese – Un caso non una scelta che Marsilio e Magnacca si intestano per giustificare che con tante crisi in corso sono in viaggio – Mentre assistiamo a dichiarazioni e dibattiti riguardanti le politiche industriali regionali, la realtà sul campo spesso diverge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Emblematico è il fatto che, in un contesto in cui si discute di strategie di sviluppo di ampio respiro, persino infrastrutture di base come le pensiline degli autobus – essenziali per i lavoratori e la cittadinanza – sono state realizzate grazie al contributo diretto degli imprenditori locali, e non per iniziativa o fondi regionali – precisa il comunicato. Questo successo di NSG a San Salvo dimostra la tempra e la capacità del tessuto industriale abruzzese di attrarre e sostenere investimenti di questa portata, anche in assenza di un concreto supporto economico da parte delle istituzioni regionali – precisa la nota online. Ci auguriamo che questo episodio possa servire da stimolo per una più efficace e tangibile politica industriale che si traduca in azioni concrete e non solo in annunci”. 19 giugno 2025

