PD Abruzzo, Cordisco e Di Costanzo su crisi aziendali Verkotex (Monteodorisio) e Pieburg: “Urgente intervento della Regione Abruzzo”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:“Le crisi industriali che stanno investendo la Verkotex di Monteodorisio e la Pieburg, due realtà produttive di fondamentale importanza per il tessuto economico abruzzese, destano profonda preoccupazione e richiedono un’azione immediata e concreta da parte della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrambe le situazioni rappresentano un grave campanello d’allarme per l’occupazione e la stabilità sociale del territorio”, così Gianni Cordisco e Graziano Di Costanzo, Coordinamento economia e sviluppo PD Abruzzo “La Verkotex, azienda specializzata nel settore tessile, sta attraversando un momento di grande incertezza che mette a rischio numerosi posti di lavoro – sottolineano i due esponenti PD – . Parallelamente, la Pieburg, realtà metalmeccanica di rilievo, si trova ad affrontare sfide significative che necessitano di un intervento risolutivo per salvaguardare il futuro dei suoi dipendenti – L’assenza di un tavolo di crisi istituzionale permanente e di un coordinamento efficace tra le parti (istituzioni, sindacati e azienda) è evidente e inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavoratori e le loro famiglie non possono essere lasciati soli ad affrontare l’incertezza del proprio futuro occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È indispensabile che la Regione Abruzzo assuma un ruolo guida, convocando urgentemente le parti coinvolte per avviare un confronto costruttivo e individuare soluzioni concrete e sostenibili, che non si limiti a inutili comunicati stampa e che spenda i fondi, il tempo e le energie non per le feste e le fiere ma per le infrastrutture materiali e immateriali fondamentali per l’economia abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Chiediamo alla Regione Abruzzo di: Costituire immediatamente un tavolo di crisi dedicato per ciascuna delle due vertenze, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti – Definire un piano di azione chiaro e trasparente che preveda il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per la tutela dell’occupazione e la riqualificazione dei siti produttivi – precisa la nota online. Garantire la massima attenzione e il massimo impegno per la salvaguardia dei posti di lavoro e il rilancio delle attività produttive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è più tempo per rinvii o silenzi – La Regione Abruzzo ha il dovere di tutelare il proprio tessuto produttivo e di sostenere i lavoratori in un momento così difficile”. 3 giugno 2025

