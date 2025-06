PD Abruzzo, Cordisco (Infrastrutture PD) su Fermate Autobus Val di Sangro: “Un anno di immobilismo e disagi per i pendolari del comprensorio”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“La situazione delle fermate degli autobus in Val di Sangro continua a destare forte preoccupazione e disagi, protraendosi in una fase di blocco da oltre un anno – recita il testo pubblicato online. Questa inerzia sta pesantemente ricadendo sui lavoratori pendolari molisani, costretti a fronteggiare quotidianamente difficoltà negli spostamenti a causa di un servizio carente e insicuro – riporta testualmente l’articolo online. Lavoratrici e lavoratori appesantiti dalla cassa integrazione e dalle incertezze sul lavoro sono costretti a mille peripezie e a spese ingiuste per arrivare a lavoro”, così Gianni Cordisco Responsabile infrastrutture Pd Abruzzo – “Nonostante le imprese del territorio abbiano finanziato un piano per la riorganizzazione e la messa in sicurezza delle fermate, l’approvazione e l’attuazione di tale progetto da parte della Regione Abruzzo sembra essersi arenata in un inaccettabile rimpallo di responsabilità tra gli enti coinvolti – rimarca l’esponente PD – . Questo prolungato stallo sta generando frustrazione e rabbia tra i cittadini e le organizzazioni sindacali – aggiunge la nota pubblicata. La Fiom Cgil ha più volte denunciato la gravità della situazione, sollecitando un intervento immediato per ripristinare un servizio di trasporto pubblico che garantisca la piena sicurezza e funzionalità per tutti gli utenti – È incomprensibile come un piano già finanziato e volto a risolvere un problema così impattante sulla vita dei lavoratori possa rimanere bloccato per così tanto tempo – riporta testualmente l’articolo online. Il Pd si è fatto sin dal giorno prima del disagio parte attiva, nel 2024 in Arap, dice Gianni Cordisco, da consigliere del Cda ho proposto e fatto approvare questa risoluzione, ormai 18 mesi fa, su richiesta dei sindacati e dei sindaci del Molise – si apprende dalla nota stampa. Le opere sono finite ma la Regione è ancora ferma nonostante le aziende insediate, senza un centesimo di contributo pubblico, hanno già interamente pagato le opere – si apprende dalla nota stampa. Si chiede pertanto alla Regione Abruzzo e all’assessore Magnacca di assumersi le proprie responsabilità e di sbloccare con urgenza la situazione, procedendo all’approvazione e all’implementazione del piano finanziato dalle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. È fondamentale agire con tempestività per tutelare i diritti dei pendolari e garantire loro un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro, troppo a lungo negato”. 10 giugno 2025

