PD Abruzzo, Daniele Marinelli, PD Abruzzo su Chieti: “L’assoluzione di Ferrara da parte della Corte dei Conti è una vittoria della verità: il PD ha governato con responsabilità in una situazione drammatica e oggi i fatti lo certificano”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale: “Il decreto della Corte dei Conti che assolve con chiarezza il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e la sua amministrazione da ogni responsabilità sul dissesto finanziario dell’Ente, conferma ciò che come Partito Democratico abbiamo sempre sostenuto: il centrosinistra ha ereditato una situazione devastata e ha avuto il coraggio di affrontarla con scelte responsabili e rigorose, in piena trasparenza e legalità”, il commento del segretario regionale del PD Daniele Marinelli commenta la decisione con cui la Corte assolto il primo cittadino, riconoscendo “la ragionevolezza delle scelte adottate per cercare di risanare i conti del Comune”. “Il sindaco Ferrara, con la sua Giunta e tutta l’Amministrazione, ha affrontato il momento più difficile della storia amministrativa di Chieti – prosegue Marinelli – e lo ha fatto mettendo al centro l’interesse pubblico, la ricostruzione economica dell’Ente e il rispetto delle istituzioni – precisa la nota online. Un lavoro delicato e complesso, svolto in un contesto durissimo, che ora viene anche certificato come corretto e limpido da un organo terzo e autorevole come la Corte dei Conti – aggiunge la nota pubblicata. Chi voleva strumentalizzare politicamente il dissesto oggi ha ricevuto una risposta netta e inequivocabile, che cozza con la fiducia amministrativa accordata dal presidente Marsilio al sindaco emerito, attualmente difensore civico regionale, nonostante le grandi responsabilità nel dissesto di Chieti – precisa la nota online. Questo decreto non solo rafforza il percorso intrapreso dall’Amministrazione, ma rappresenta anche un punto fermo per tutte quelle comunità che chiedono onestà, trasparenza e competenza nella gestione della cosa pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Il Partito Democratico è e sarà sempre dalla parte di chi si assume responsabilità per risanare e rilanciare, anche quando farlo significa dover affrontare impopolarità e scelte difficili – aggiunge la nota pubblicata. Ora – conclude Marinelli – è il momento di guardare avanti, forti della giustizia ristabilita e del lavoro messo in campo in cinque difficili anni di amministrazione”. 6 giugno 2025

