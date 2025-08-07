PD Abruzzo, Dazi, Marinelli e Paolucci (PD): “L’Abruzzo primo bersaglio dei dazi USA, la Regione si svegli: serve una strategia e un tavolo permanente per difendere le nostre imprese”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:“L’Abruzzo è la regione italiana che rischia più di tutte dagli effetti dei dazi USA. Non lo diciamo noi, ma un’analisi dettagliata della CNA nazionale, che fotografa con chiarezza la gravità della situazione: ben il 17,1% delle esportazioni abruzzesi è diretta al mercato americano, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro, una quota che ci mette in cima alla classifica nazionale per esposizione relativa ai dazi – precisa la nota online. Farmaceutica, meccanica, componentistica, alimentare, vino e pasta: il cuore della nostra economia, dalla Val di Sangro fino alle colline del vino, è sotto scacco – recita il testo pubblicato online. E non ci risulta che ci sia una strategia regionale, né un’azione coordinata con il Governo, per evitare che tutto questo si traduca in perdita di commesse, lavoro e sviluppo per centinaia di aziende e lavoratori abruzzesi”, denunciano il segretario regionale PD Daniele Marinelli e il capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “È inaccettabile che in questa fase, nonostante il peso della decisione trumpiana, l’Abruzzo resti muto e fermo di fronte a dazi che potrebbero anche peggiorare in base agli umori di Trump, come la cronaca ci riferisce – sottolineano – . Noi fermi in attesa delle percentuali, mentre le altre regioni si muovono – aggiunge testualmente l’articolo online. Misure che colpiscono l’intera regione e, come detto, alcuni settori chiavi come pure il farmaceutico – recita il testo pubblicato online. È tempo di azioni e non di rassicurazioni di fronte a un quadro così drammatico, come stanno facendo Marsilio e la Magnacca, portati a minimizzare i danni come linea politica a prescindere, piuttosto che a condividere con la filiera di Governo soluzioni o, quantomeno, strategie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Svalutare gli effetti non solo è stupido, come ha dimostrato la linea comunicativa adottata sul deficit monstre della sanità, ma è doppiamente dannoso, perché non prepara la nostra economia ad accusare il colpo, quando arriverà, anche se, ancora una volta, l’appello e il monito è costretto ad arrivare proprio dal comparto economico a causa dell’inerzia istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Serve con urgenza un tavolo di monitoraggio permanente, promosso dalla Regione e condiviso con tutte le rappresentanze di categoria, le imprese e i territori – Bisogna chiedere al Governo una linea di difesa per i settori strategici e misure di supporto per le imprese più esposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non basta aspettare “maggiori entrate” come si dice nell’assestamento di bilancio: qui servono atti concreti e risorse per difendere il nostro export e l’intera filiera produttiva – Quello che sta accadendo non è un’emergenza improvvisa: era annunciata da settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Eppure, dal governo regionale tutto tace – L’Abruzzo non può permettersi questo silenzio e, dopo tasse, tagli di prestazioni e servizi, anche quest’altra batosta che ci colpisce doppiamente, come imprese e anche come identità economica: non reagire adesso significa arrendersi al declino – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiediamo che in tempi strettissimi il presidente Marsilio convochi un confronto istituzionale con tutti gli attori economici, per costruire un fronte comune a difesa del nostro made in Abruzzo”.

