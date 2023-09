PD Abruzzo, Del Signore, il cordoglio del Partito Democratico

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

“È mancato questa notte Michele Del Signore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una notizia che ci rattrista: sentiremo la sua mancanza” così in una nota congiunta il senatore del Partito Democratico Michele Fina e i segretari regionale e provinciale dell’Aquila, Daniele Marinelli e Francesco Piacente – “Un grande amministratore locale e un appassionato militante, questo è stato Michele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una persona prodiga di buoni consigli, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno e il suo consiglio, anche nei momenti più difficili – aggiunge la nota pubblicata. Lascia una lezione di umanità e coerenza politica, un ricordo che conserveremo a lungo – aggiunge testualmente l’articolo online. Da oggi la comunità democratica di Sulmona è più povera ma continueremo, anche per lui, a testimoniare i nostri valori che sono stati i suoi per tutta la vita – viene evidenziato sul sito web. Le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i compagni e gli amici di Sulmona e della Valle Peligna”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it