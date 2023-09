PD Abruzzo, Dimensionamento scolastico, Fina: “La cosiddetta riforma della destra è un grave danno. Le aree interne ne pagheranno le conseguenze”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Che la cosiddetta riforma sul dimensionamento scolastico, che in realtà altro non è che un gigantesco taglio di un servizio fondamentale, sia profondamente sbagliata, è evidente”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina, che ha partecipato alla seduta del Consiglio comunale all’Aquila dedicata al tema – viene evidenziato sul sito web. Fina sottolinea: “Non valgono le minimizzazioni della destra, quando pretendono di spiegarci che si tratta solo di una diminuzione dei dirigenti scolastici e delle segreterie amministrative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alzando la soglia minima di alunni per costituire gli istituti comprensivi se ne ottiene la diminuzione e l’accorpamento di molti di essi – aggiunge la nota pubblicata. Ne pagheranno le conseguenze soprattutto le nostre aree interne e le nostre frazioni, i cui istituti perderanno centralità e qualità. Scegliere di non prevedere compensazioni per i territori più deboli è una follia: proprio nel momento in cui tra le missioni principali del Piano nazionale di ripresa e resilienza c’è il rilancio della scuola, è proprio in queste aree del Paese che si dovrebbero innanzitutto prevedere investimenti – Per combattere lo spopolamento non basta qualche piccola prebenda in denaro alle famiglie con i nuovi nati, come quelle disposte dalla Regione Abruzzo, se poi non ci sono le scuole dove si può crescere e formarsi – precisa il comunicato. Lo spopolamento si combatte attraverso il mantenimento e il potenziamento dei servizi – aggiunge la nota pubblicata. La destra fa esattamente il contrario”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it