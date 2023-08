PD Abruzzo, Diritto all’aborto, Gileno – Di Lorenzo (GD): “Giovani Democratici sostengono la proposta di legge dei Radicali per un nuovo diritto all’aborto. Mobilitazione in Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

Ieri pomeriggio, 27 Agosto, i Giovani Democratici d’Abruzzo hanno tenuto una iniziativa con la Tesoriera nazionale dei Radicali Giulia Crivellini, la coordinatrice della proposta “Libera di Abortire” Vittoria Loffi, e la referente del “collettivo Zona Fucsia” Benedetta La Penna, per discutere sulla concreta applicabilità della legge 194 che regolamenta, ad oggi, il diritto all’IVG (interruzione volontaria di gravidanza), e sui vuoti che questa legge ormai porta con sé da troppo tempo – recita il testo pubblicato online. “Oggi il diritto all’aborto è minato sotto moltissimi punti di vista – sostengono Annachiara Di Lorenzo, coordinatrice del dipartimento Politiche di Genere dei Gd, e Saverio Gileno, segretario regionale – viene relegato il genere ‘femmina’ ad una maternità che deve essere necessariamente protetta senza tener conto di una identità di genere più ampia e della libera scelta della persona gestante, vi è una non laicità dell’accesso al diritto riproduttivo, confinato alla sola sfera religiosa/morale della società e poco scientifica, c’è l’impossibilità, di fatto, della persona gestante straniera senza nazionalità italiana di poter accedere a questo diritto e va affrontato il tema dell’aborto clandestino derivante dall’impossibilita nella propria regione di abortire”. Si è discusso, inoltre, del grande tema dell’obiezione di coscienza e ciò che ne deriva all’interno delle strutture preposte alla pratica dell’IVG e dell’inefficacia dei consultori nell’informare i cittadini sulla salute riproduttiva e di offrire servizi consoni alle persone gestanti di qualunque età per poterle aiutare ad abortire o a gestire nel migliore modo possibile la gravidanza voluta – si apprende dal portale web ufficiale. “Nella nostra regione la situazione è grave e serve mobilitarsi: il governo regionale ha proposto, varie volte, di creare un ‘cimitero dei feti’ e un ‘bosco dei bambini mai nati’, intanto vi è una altissima percentuale di obiezione di coscienza che costringe molte donne a viaggiare da una parte all’altra della regione per riuscire a concretizzare la loro libera scelta di effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi è fondamentale continuare a parlare e ad agire affinché questo diritto sia a pieno riconosciuto dallo Stato e dalla società stessa, per questo ci mobilitiamo a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare dei ‘Radicali Italiani’ e di ‘Libera di Abortire’ per superare i limiti della legge 194 e aggiornarla”. Al link la proposta: https://liberadiabortire – si apprende dalla nota stampa. it In apertura foto dell’iniziativa –

