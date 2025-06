PD Abruzzo, Domenica a Pescara la Festa provinciale dei Giovani Democratici con Telese e Aprile e il Congresso cittadino della giovanile

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Il nostro impegno politico per la campagna referendaria, si rilancia con la Festa Provinciale dei Giovani Democratici di Pescara che si svolgerà domenica 22 giugno, dalle 11:00, alla spiaggia libera ARCI ‘Spiaggia Libera Tutti’, Viale Primo Vere s.n.c. (confine Pescara/Francavilla al Mare). La Festa è aperta a tutta la cittadinanza, per confrontarci sui temi caldi di questo ultimo periodo e confermare il nostro impegno costante sul territorio”, invita alla partecipazione la Segretaria Provinciale Silvia Sbaraglia – IL PROGRAMMA Alle 11:00 la presentazione del libro “Materiali Resistenti”, con Luca Telese e Marianna Aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si confronterà con loro Saverio Gileno, Segretario Regionale GD, modera Silvia Sbaraglia – si apprende dal portale web ufficiale. “Alle ore 16:00 è previsto il Congresso metropolitano dei Giovani Democratici di Pescara, dal titolo “Il Sogno di una Città Nuova” – spiega il vicesegretario provinciale e candidato unitario al congresso Emanuele Castigliego – “un momento non solo per il rinnovo delle cariche, ma soprattutto per mostrare la nostra idea di città e dare il via a un cantiere di idee per il futuro della nostra comunità, in particolare in vista della nascita di Nuova Pescara”. Alle 18:00 si terrà infine il panel “Pescara si-cura, la sicurezza è una cosa di sinistra”, per affrontare dal nostro punto di vista uno dei temi più urgenti e discussi – aggiunge la nota pubblicata. A partire da alcuni fatti che hanno interessato la nostra città, metteremo al centro una visione progressista e integrata della sicurezza, che parli di prevenzione, inclusione, spazi pubblici vissuti e coesione sociale – si apprende dalla nota stampa. Se ne discuterà con Claudio Mastrangelo (direzione nazionale PD), Piero Giampietro (capogruppo PD Comune di Pescara), Marielisa Serone D’Alò (esecutivo nazionale Donne Dem), Piero Rovigatti (docente di urbanistica Ud’A) ed Eleonora Busiello, cittadina – viene evidenziato sul sito web. Pescara, 20 giugno 2024

