PD Abruzzo, Economia, Marinelli PD Abruzzo su incontro con sindacati, imprese e associazioni: “Subito un tavolo permanente di confronto con sindacati e imprese. I dazi USA rischiano di incrinare il quadro economico regionale”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Pescara, 28 luglio 2025 – Si è svolto oggi nella Sala D’Ascanio del Consiglio regionale un incontro tra segreteria regionale PD, parlamentari, consiglieri regionali, gruppo dirigente del PD Abruzzo e le rappresentanze delle principali sigle datoriali e sindacali regionali – precisa la nota online. Un momento di confronto fortemente voluto per costruire una strategia che consenta di affrontare insieme una fase economica complessa e densa di incertezze per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti i rappresentanti di sindacati, associazioni di categoria, associazioni industriali, quelle della filiera agricola e del commercio – aggiunge testualmente l’articolo online. Al centro del dibattito lo scenario economico abruzzese provato da crisi e problemi, non ultimi le recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, con l’introduzione di nuovi dazi americani, che rappresentano una seria minaccia per il tessuto produttivo ed occupazionale abruzzese, mettendo la regione fra le più colpite d’Italia secondo studi recenti di Bankitalia sugli effetti dei provvedimenti trumpiani – precisa il comunicato. Le politiche commerciali aggressive degli USA si configurano come una nuova forma di tassazione indiretta, il cui impatto sarà fortemente avvertito da imprese, lavoratrici e lavoratori, in particolare nei settori dell’automotive, della meccanica, dell’alimentare e della farmaceutica, comparti nei quali la nostra regione ha un forte radicamento industriale e un’elevata propensione all’export. “Siamo di fronte a uno snodo critico – così il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli che invita – serve responsabilità istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Occorre costruire un solido strumento permanente di confronto tra politica, parti sociali, rappresentanze datoriali e mondo delle imprese, specie alla luce dei provvedimenti americani, ma non solo quelli – precisa il comunicato. Senza un dialogo strutturato e continuo, si rischia di compromettere capacità produttiva e livelli occupazionali, a fronte pure dei tagli che per risanare la sanità, stanno interessando settori che saranno penalizzati, pur non avendo avuto deficit, per questo chiediamo alla Regione di bloccare tagli draconiani che rischiano di compromettere attività e programmazione di altri ambiti vitali per la nostra economia – si legge sul sito web ufficiale. Il Partito Democratico giudica negativamente i dazi e l’immobilismo del governo Meloni – precisa il comunicato. In attesa dei dettagli operativi ci riserviamo una valutazione puntuale in base agli effetti concreti per i singoli comparti, ma complessivamente l’accordo siglato tra USA e UE ci appare rinunciatario e molto penalizzante per l’Europa – Oltre al confronto sulle esportazioni e i dazi, è emersa la necessità di un nuovo approccio verso il mercato interno, oggi trascurato dalle politiche economiche del governo nazionale e regionale – In un tempo in cui la crisi della globalizzazione mette a rischio le filiere lunghe è necessario sostenere la produzione e i consumi interni – precisa il comunicato. Ma purtroppo le destre al governo, sia a Roma che in Abruzzo, mostrano inadeguatezza e immobilismo di fronte a queste sfide – Il Partito Democratico Abruzzo conferma il proprio impegno a rappresentare nelle istituzioni le istanze di imprese, lavoratori e lavoratrici, e a farsi promotore della costituzione di un tavolo regionale permanente che metta insieme tutte le forze sociali e produttive per rispondere con strumenti concreti all’impatto delle nuove politiche commerciali internazionali”. 28 luglio 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it