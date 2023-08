PD Abruzzo, Elezioni regionali, la dichiarazione del segretario del PD Abruzzo Daniele Marinelli: “Ora scegliere candidatura alla presidenza”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

“Le forze civiche, politiche, i movimenti che hanno dato vita al tavolo programmatico si sono assunti una responsabilità importante e decisiva per la nostra Regione: costruire un Abruzzo migliore, insieme, dopo 5 anni di malgoverno della destra – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo condiviso un perimetro di idee e programmi che rappresentano il nostro faro – recita il testo pubblicato online. Anche per questo abbiamo assunto e dovremo assumere l’impegno, qualche volta faticoso, di unire diverse sensibilità e sperimentare una inedita quanto promettente modalità per stare insieme, finalizzata solo ed esclusivamente all’interesse dell’Abruzzo, una Regione martoriata dal governo della destra – si apprende dal portale web ufficiale. Con spirito generoso, all’altezza dell’obiettivo – riporta testualmente l’articolo online. Ora bisogna proseguire il percorso senza tentennamenti, scegliendo una candidata o un candidato alla presidenza della Regione che guidi questo processo e consenta il passo in avanti decisivo verso le prossime elezioni regionali – aggiunge la nota pubblicata. Cementando ulteriormente il progetto, aprendo una lunga fase di ascolto, dialogo, confronto con le persone e con i territori e completando il programma – È una scelta molto importante, perché siamo convinti che uniti batteremo la destra e che finalmente restituiremo una o un Presidente abruzzese alla nostra Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il PD è pronto – recita il testo pubblicato online. Avanti, insieme, con responsabilità e coraggio”. Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo

