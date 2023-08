PD Abruzzo, Elezioni regionali, la nota di Abruzzo insieme

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Abruzzo insieme” si è riunito quest’oggi a Pescara, ribadendo l’impegno di costruire un’alternativa al Governo di centrodestra, con la partecipazione di tutte le forze civiche e politiche che condividono questo percorso, con pari dignità. La comune volontà è quella di scegliere in Regione Abruzzo il candidato Presidente e le sue liste, valorizzando così le peculiarità e le sensibilità di tutti i soggetti che oggi, uniti, concorrono in alternativa a Marsilio e alla sua giunta – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni sarà definito, sulla base di criteri comunemente individuati, il candidato o la candidata Presidente per la guida della coalizione – si apprende dalla nota stampa. Abruzzo insieme

