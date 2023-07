PD Abruzzo, Elezioni regionali, Marinelli: “Apprezzamento per lavoro gruppi consiliari. PD lavora per rafforzare processo unitario”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“C’è grande apprezzamento e soddisfazione per il lavoro che i gruppi consiliari di opposizione stanno portando avanti, con ampio contributo da parte delle forze che si sono ritrovate qualche giorno fa a Pescara, per segnare le principali tracce programmatiche della prossima ‘Alleanza per l’Abruzzo’”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico regionale – Marinelli prosegue: “Condividiamo molto la prospettiva che è emersa in questa prima fase di confronto, con riferimento alla necessità di un’intesa ampia, plurale, di forze civiche e politiche, senza preclusioni né imposizioni – L’unica strada possibile è quella che prevede una forte attitudine regionale, centrata su quello che è necessario all’Abruzzo per uscire dalla pessima stagione del Governo della destra – si legge sul sito web ufficiale. Leggo molte ricostruzioni o retroscena, spesso frutto di fantasie estive – si apprende dalla nota stampa. La posizione del Partito Democratico è chiara, pubblica, precisa e concentrata sull’obiettivo di costruire le migliori condizioni possibili per ridare una speranza all’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Ora, come tutti abbiamo condiviso, c’è bisogno di fare presto un ulteriore passo in avanti politico e programmatico e individuare, insieme, la migliore e più unitaria candidatura possibile per sfidare Marsilio e aprire una pagina nuova per la nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Crediamo che questa sia la direzione giusta e per questo obiettivo il PD sta lavorando, con l’intento di accelerare e rafforzare questo processo unitario”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it