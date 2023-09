PD Abruzzo, Elezioni regionali, Marinelli: “PD al lavoro per coalizione, dialogo e proposta di candidatura di Paolucci”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“È utile ribadire, mentre siamo impegnati, con serietà e responsabilità, nella definizione del progetto di ampia coalizione che dovrà contrapporre le forze progressiste alla destra di Marsilio, che la posizione del Partito Democratico abruzzese, rispetto a quella espressa unitariamente nell’ultima direzione, non è cambiata di una virgola”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Marinelli ricorda: “Abbiamo una proposta di candidatura molto forte, quella del nostro capogruppo in Consiglio regionale, e un dialogo aperto con tutte le forze che fanno parte di questo progetto, che nei prossimi giorni saranno riconvocate nel tavolo di coalizione, per avviare, presto e bene, la campagna elettorale di Abruzzo insieme – Anche rispetto ad alcune ricostruzioni di stampa, ribadiamo che Il Pd è al lavoro, unito, attraverso il suo segretario, che rappresenta e ascolta tutte e tutti, a partire dalle principali articolazioni politiche (assemblea e direzione, sempre nella loro composizione integrale) e dai rappresentanti istituzionali”.

