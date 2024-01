PD Abruzzo, ELLY SCHLEIN TORNA IN ABRUZZO CON OTTO APPUNTAMENTI NELLA MARSICA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

La segretaria nazionale del PD Elly Schlein torna in Abruzzo dopo la visita del 30 novembre scorso a L’Aquila: questa volta effettuerà un tour nella Marsica per supportare sia il partito che la candidatura di Luciano D’Amico a presidente della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle prossime settimane sono previste visite anche nelle altre province abruzzesi – Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’arrivo in piazza Filippo Angelitti ad Aielli per una visita ai murales della Costituzione, di Fontamara e all’osservatorio astronomico – riporta testualmente l’articolo online. Alle 10,30 sarà la volta di Celano: qui la Schlein visiterà l’azienda agricola La Serra in Borgo Strada 14, quindi si sposterà in piazza del Municipio dove arriverà alle 11; alle 11,40 la tappa di Sante Marie in piazza Aldo Moro per conoscere da vicino il Cammino dei briganti e, alle 12, la Grande Panchina; poi il tour proseguirà verso Tagliacozzo dove la segretaria dem arriverà alle 13,30 per visitare l’ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il pomeriggio vedrà la Schlein ad Avezzano: prima tappa davanti all’ospedale (ore 14,30), poi l’incontro con i sindacati (via Amendola n. 10, ore 16), quindi la visita al centro anti-violenza di via Orazio Mattei n. 10 (ore 16 ), infine l’iniziativa pubblica al Castello Orsini (ore 18,30). “Siamo particolarmente felici – commenta il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – del ritorno della segretaria Elly Schlein in Abruzzo, che fa seguito alla bella manifestazione svoltasi qualche settimana fa a L’Aquila con il nostro candidato presidente Luciano D’Amico – Questo sarà il primo di quattro tour in cui, da qui al 10 marzo, Schlein toccherà tutte le province abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Cominciamo proprio sabato 13 con una visita nella Marsica, strutturata attraverso una fitta serie di incontri a partire dai luoghi della salute e del lavoro, insieme ad alcuni sindaci, amministratrici e amministratori del territorio, associazioni e categorie – Infine alle 18.30, al Castello Orsini di Avezzano, l’incontro pubblico con Luciano D’Amico – L’impegno del Partito Democratico, confermato e rafforzato dalla presenza di Elly Schlein, è quello di mettere al centro l’Abruzzo, i problemi e le opportunità della vita quotidiana delle persone – si apprende dalla nota stampa. A partire da questa prospettiva di realtà, metteremo ogni energia per superare i fallimenti della destra in questi cinque anni e dare un forte contributo alla vittoria di Luciano D’Amico alle prossime elezioni regionali”.

