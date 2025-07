PD Abruzzo, Emergenza caldo, Gileno (Gd Abruzzo): “Estendere lo stop anche ai rider. Il lavoro estivo e precario non può essere un rischio di vita”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“È necessaria l’ordinanza della Regione Abruzzo che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde per proteggere lavoratrici e lavoratori esposti in agricoltura e nei cantieri; una misura giusta, che accoglie anche la richiesta portata avanti dal Partito Democratico con il consigliere regionale Antonio Di Marco – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma non basta – viene evidenziato sul sito web. Come hanno fatto altre regioni, a partire dal Lazio, serve adesso estendere lo stop anche ai rider e a chi effettua consegne in bici o in scooter, esposti ogni giorno a condizioni climatiche estreme senza tutele adeguate”, così in una nota i Giovani Democratici d’Abruzzo per voce del Segretario Regionale Saverio Gileno – aggiunge testualmente l’articolo online. “Non possiamo permettere che non possiamo permettere che i lavoratori, spesso i più giovani – continua Gileno – troppo spesso precari, sfruttati, senza diritti siano ancora una volta i più esposti – precisa la nota online. Il lavoro estivo, soprattutto quello mal pagato e precario, non può diventare un rischio per la salute o la vita – viene evidenziato sul sito web. I rider sono oggi tra le categorie più fragili e invisibili: il fatto che aziende come Glovo abbiano prima promesso un ‘bonus caldo’, irrisorio, per poi fare marcia indietro dimostra quanto sia urgente un intervento pubblico chiaro e vincolante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo alla Regione Abruzzo di aggiornare subito l’ordinanza includendo i lavoratori della logistica, dei trasporti, e in particolare i rider, affinché nessuno sia costretto a lavorare sotto il sole rovente senza le minime garanzie – si apprende dalla nota stampa. Il diritto alla salute e alla sicurezza non può dipendere dal tipo di contratto o dal mezzo usato per consegnare”. 7 luglio 2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it