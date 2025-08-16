PD Abruzzo, Festa dell’Unità di Luco dei Marsi. PD Abruzzo: al via il ciclo regionale con tre giorni di partecipazione, idee e confronto.

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Si è conclusa con grande successo la vivace tre giorni della tradizionale Festa dell’Unità di Luco dei Marsi del 13 14 e 15 agosto, un appuntamento ricco di contenuti politici, testimonianze e momenti di confronto aperto con la cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Un pubblico numeroso e partecipe ha animato tutte le serate, contribuendo alla qualità dei dibattiti e alla costruzione di proposte concrete per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ad aprire la festa è stato un dibattito corale sullo stato della democrazia, il fenomeno dell’astensionismo e la forma partito – riporta testualmente l’articolo online. Hanno portato un contributo di grande rilievo l’on. Luciano D’Alfonso e Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci, insieme alla portavoce regionale delle donne Roberta Tomasi e alla Presidente della Commissione di Garanzia regionale Elisabetta, il Consigliere regionale Antonio Di Marco e il segretario regionale Daniele Marinelli – precisa la nota online. Un confronto approfondito e serrato, che ha rimesso al centro partecipazione, organizzazione e radicamento territoriale – si apprende dalla nota stampa. La seconda giornata è stata interamente dedicata alla pace e a ciò che sta accadendo a Gaza – viene evidenziato sul sito web. Momento di forte impatto emotivo la testimonianza di Valentina Venditti, attivista e operatrice di ONG più volte presente in Palestina, che ha descritto la situazione insostenibile vissuta dalla popolazione di Gaza, denunciando la “repressione criminale” del governo Netanyahu. Al dibattito ha preso parte la coordinatrice della segreteria nazionale del PD Marta Bonafoni insieme al segretario provinciale dei Giovani democratici Francesco Balassone, alla Presidente del locale circolo Valentina Angelucci e molti altri interlocutori e partecipanti, per ribadire l’urgenza di una soluzione politica e umanitaria fondata sul rispetto del diritto internazionale – si apprende dalla nota stampa. Nell’ultima giornata spazio al bilancio dei mille giorni di legislatura, a tre anni dalle elezioni del 2022: un’occasione per discutere di come sia cambiata l’Italia con il governo della destra e delle ricadute economiche e sociali sui territori – precisa il comunicato. Al centro del confronto alcune questioni cruciali per l’Abruzzo: siccità nel Fucino, tagli ai fondi per la ferrovia Roma–Pescara, irrisolto problema dei tribunali abruzzesi e gravi disservizi della sanità regionale, afflitta da debiti e carenze strutturali che pesano su cittadine e cittadini – precisa il comunicato. Intervistato dalla giornalista Gioia Chiostri, il senatore Michele Fina ha ripercorso tre anni di impegno parlamentare, dal lavoro sul territorio al ruolo nella tesoreria nazionale del PD, al fianco della segretaria Elly Schlein, impegnata nella ricostruzione di capillarità, presenza e partecipazione del partito e nella costruzione di una coalizione ampia con le forze alleate, per offrire al Paese un’alternativa credibile alle politiche del governo Meloni – Ogni giornata è stata arricchita da eventi sportivi, momenti musicali e dal ristorante della festa che ha offerto la convivialità caratteristica che ogni anno si rinnova e si rafforza – si legge sul sito web ufficiale. La Festa dell’Unità di Luco dei Marsi si è confermata un luogo di dialogo, ascolto e progettazione: tre giorni che hanno unito sensibilità diverse attorno a un obiettivo comune — rafforzare la democrazia, difendere i diritti e dare risposte concrete ai bisogni delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il circolo del PD di Luco dei Marsi ringrazia relatrici e relatori, volontarie e volontari, associazioni, forze sociali e tutti coloro che hanno partecipato e che con la loro presenza hanno reso possibile il successo dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. La Segreteria regionale del PD Abruzzo 16 agosto 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it