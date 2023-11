PD Abruzzo, Fina alla manifestazione a difesa dell’ospedale di Tagliacozzo: “Folle declassarlo, amministrazione Marsilio ascolti cittadine e cittadini”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

“Era importante essere oggi in piazza a Tagliacozzo, con il sindaco Vincenzo Giovagnorio, il comitato a difesa dell’ospedale e migliaia di cittadine e cittadini, rappresentanti delle forze sindacali e delle amministrazioni locali – Tutti e tutte insieme per difendere l’ospedale Umberto I dal declassamento che la Regione Abruzzo sta decidendo”: lo dichiara il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico, che ha partecipato al presidio – recita il testo pubblicato online. Fina prosegue: “La mobilitazione contro il folle proposito della Giunta Marsilio ha saldato voci e rappresentanti di un territorio ben più ampio di quello comunale di Tagliacozzo, a dimostrazione dell’importanza e della centralità di questa struttura ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. Che Marsilio e la sua amministrazione non conoscano e rispettino l’Abruzzo e la Marsica lo sapevamo, ma abbiano almeno la decenza e l’umiltà di ascoltare la voce di chi li vive”.

