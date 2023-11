PD Abruzzo, Fina visita la Ocean Viking al Porto di Ortona: “Solidarietà a chi salva vite umane nonostante la legge ingiusta”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico, ha visitato la nave di soccorso civile Ocean Viking di Sos Mediterranee, ormeggiata al Porto di Ortona – L’imbarcazione ha subito nei giorni scorsi un fermo amministrativo e una multa di 3300 euro “semplicemente perché – dichiara Fina con il deputato del Pd Matteo Orfini – contravvenendo alle disposizioni del cosiddetto decreto Piantedosi, ma rispettando tutte le norme internazionali, ha effettuato un secondo salvataggio in zona Sar libica invece di tirare dritto per Ortona, come avrebbe imposto il decreto – E’ un chiaro esempio di una legge scritta con intenti inumani, e di come l’applicazione della propaganda alla realtà genera effetti profondamente ingiusti – L’equipaggio della Ocean Viking è stato punito per avere salvato vite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa visita serve quindi per manifestare la solidarietà e il più convinto ringraziamento a chi tutti i giorni lavora e si sacrifica per i fini più nobili che ci siano, quelli umanitari, nonostante le difficoltà imposte, sembra incredibile dirlo ma è un fatto, dalla legge, quella voluta del Governo e della maggioranza di destra in questo Paese – Questa vicenda non è nemmeno isolata, visto che da gennaio – quando è entrato in vigore il decreto – le navi come la Ocean Viking, ovvero mezzi di soccorso fondamentali, sono state bloccate tredici volte”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it