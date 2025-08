PD Abruzzo, Gaza, in Consiglio la richiesta di uno stanziamento straordinario di 500mila euro per aiuti umanitari. Marinelli e Paolucci: “Marsilio sostenga e voti con noi l’emendamento”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“L’Abruzzo non può restare indifferente davanti alla catastrofe umanitaria che sta colpendo la popolazione civile di Gaza – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo, come Patto per l’Abruzzo, con il Gruppo regionale del Partito Democratico presenteremo nel prossimo Consiglio regionale di martedì 5 agosto un emendamento al bilancio per destinare 500.000 euro a iniziative di aiuto umanitario concreto per la popolazione palestinese”, così il segretario e il capogruppo regionale del PD Daniele Marinelli e Silvio Paolucci – “Chiediamo al presidente Marco Marsilio e alla sua maggioranza di condividere questa iniziativa, sostenendola e votandola insieme a noi – Si tratta di una scelta di umanità, solidarietà e responsabilità istituzionale che non può avere colore politico – esortano i due esponenti Dem – . L’emergenza umanitaria a Gaza è sotto gli occhi del mondo intero: migliaia di civili senza accesso a cibo, cure mediche, acqua potabile, energia e riparo – recita il testo pubblicato online. Interi quartieri rasi al suolo, ospedali al collasso, bambini e donne vittime innocenti di un conflitto disumano – riporta testualmente l’articolo online. La nostra proposta prevede lo stanziamento di 500mila euro dal bilancio regionale, da destinare attraverso canali sicuri, tracciabili e internazionalmente riconosciuti per il soccorso umanitario, in collaborazione con organizzazioni impegnate direttamente sul campo e con il Ministero degli Esteri – precisa la nota online. È ragionevole che anche l’Abruzzo faccia la sua parte aggiungendosi alle tantissime mobilitazioni internazionali – Ci auguriamo che il presidente Marsilio non si volti dall’altra parte e scelga di essere, con noi, dalla parte dell’umanità”. 2 agosto 2025

