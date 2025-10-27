PD Abruzzo, Giovani Democratici e Donne Dem: “Domani in Commissione due leggi decisive per il futuro dell’Abruzzo. Servono coraggio e responsabilità”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Domani la V Commissione del Consiglio regionale è chiamata a discutere di nuovo su due proposte di legge fondamentali per l’Abruzzo rinviate settimane fa al primo atteso approdo, dopo quasi tre anni dalla prima presentazione: quella sul diritto allo studio e quella sull’educazione alla parità di genere e alla non violenza – si apprende dal portale web ufficiale. È il momento di uscire dall’inerzia e dimostrare coraggio e senso di responsabilità, perché su questi temi non servono rinvii, ma scelte chiare, lungimiranti e condivise, vista la trasversalità degli argomenti”, lo affermano il segretario regionale del PD Abruzzo Daniele Marinelli, il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno e la portavoce della Conferenza delle donne Dem Roberta Tomasi alla vigilia della seduta della Commissione che tornerà ad affrontare due testi frutto di un lavoro condiviso tra Partito Democratico, Giovani Democratici e Conferenza delle Donne Dem, rinviati alla precedente seduta – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di due proposte che – spiegano – parlano del futuro del nostro territorio e della qualità della vita delle persone – si apprende dalla nota stampa. Urgente è la legge per la promozione dell’educazione alla parità di genere e alla non violenza, che intendiamo approvare con spirito unitario e senza polemiche – si apprende dalla nota stampa. I tragici fatti di cronaca che hanno colpito la nostra regione, come il recente femminicidio di Lettomanoppello, ci ricordano che non possiamo restare fermi – aggiunge la nota pubblicata. Serve un impegno concreto per promuovere nelle scuole e nelle comunità un’educazione fondata sul rispetto, sulla consapevolezza affettiva e sulla prevenzione della violenza – si apprende dal portale web ufficiale. È una responsabilità collettiva, non un tema di parte – Altrettanto urgente è la legge sul diritto allo studio, vogliamo finalmente dotare l’Abruzzo di un quadro normativo moderno, capace di sostenere concretamente studentesse e studenti in ogni fase del percorso educativo: dal sostegno alla didattica, ai trasporti, ai servizi essenziali per le famiglie – Un provvedimento che affronta anche i temi dello spopolamento scolastico e della fuga dei giovani, problemi che non possono più essere ignorati – aggiunge la nota pubblicata. Domani – concludono Paolucci, Marinelli, Gileno e Tomasi – chiediamo alla maggioranza un atto di coraggio politico: calendarizzare in tempi rapidi entrambe le leggi, dare voce agli studenti, alle donne, agli amministratori locali e a tutti coloro che credono in un Abruzzo più giusto, istruito e sicuro – aggiunge testualmente l’articolo online. La politica regionale deve tornare a occuparsi delle persone, non di bandiere o interessi di parte – Diritto allo studio e parità di genere sono due pilastri del futuro dell’Abruzzo, e non possono più aspettare”. Nota del 27 ottobre 2025

