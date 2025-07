PD Abruzzo, Gruppo Pd: “Nel triennio 2025/2027 157 milioni di tagli al comparto sanità e 46 milioni di tagli alla cultura, lavoro, trasporti, ambiente, giovani: è il costo del deficit oltre alle maggiori tasse”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale: Circa 46 milioni di euro di tagli nel triennio 2025/2027 a tutti i settori della regione per coprire il solo deficit del 2024 “I numeri delle delibere di Giunta DGR 307/2025 e DGR 424/2025, che attuano le leggi regionali recentemente approvate, parlano chiaro: per sostenere il peso insostenibile del deficit sanitario accumulato sotto la gestione Marsilio, la Regione è costretta a comprimere drasticamente le risorse su tutti gli altri settori chiave per lo sviluppo e la qualità della vita degli abruzzesi – precisa il comunicato. Lo avevamo annunciato mesi fa, ora si sta realizzando e a farne le spese sono lavoratori, come quelli dei servizi di facchinaggio, come gli operatori sanitari che dovranno pagare con la riduzione dei propri stipendi l’inefficienza della governance per 11 milioni di euro; ma anche istituzioni culturali, ad esempio il Marrucino di Chieti che vedrà la scure della regione abbattersi sul 70 per cento di fondi già tagliati di 100.000 euro dal 2024 a oggi – precisa il comunicato. Con un totale di 45.765.301,09 euro nel triennio 2025-2027, settori strategici come cultura, formazione, turismo, ambiente e giovani ricevono briciole e quelli come l’agricoltura subiscono tagli ingentissimi, basti pensare al 60% di fondi in meno per i risarcimenti agli agricoltori per i danni causati dalla fauna selvatica – si apprende dal portale web ufficiale. Le politiche sociali sono gravemente depotenziate e la sanità è ormai ridotta a un’emergenza strutturale”, questa la dettagliata denuncia del Gruppo consiliare del Partito Democratico, della segreteria del PD Abruzzo, dei GD e Donne Democratiche che leva gli scudi contro le tasse e il lento dissanguamento della comunità abruzzese da parte del Governo regionale e chiede alla Giunta chiarezza e un’assunzione di responsabilità, rilanciando la richiesta di un confronto urgente nelle Commissioni competenti e non a mezzo stampa – DGR 307/2025 – ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DI RIDUZIONE DELLA SPESA PER COPERTURA DEFICIT SANITARIO (L.R. 22 MAGGIO 2025 N. 16) DGR 424/2025 – ATTUAZIONE RIDUZIONE SPESA PER FINANZIAMENTO SAGA (ARTICOLO 10, COMMI DA 1 A 10, DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2025, N. 4 E S.M.I.) Missione Descrizione Importo 2025 Importo 2026 Importo 2027 Importo 2025 Importo 2026 Importo 2027 Totale 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.329.360,64 € 6.888.165,20 € 7.143.673,58 € 2.623.624,09 € 190.622,98 € 192.621,05 € 23.368.067,54 € 3 Ordine pubblico e sicurezza – € – € 20.974,48 € – € – € 347,67 € 21.322,15 € 4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica – € – € – € 352.235,32 € 61.722,37 € 45.782,76 € 459.740,45 € 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.011.291,81 € 762.202,74 € 717.204,86 € – € 33.083,01 € 24.973,16 € 2.548.755,58 € 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.410.249,88 € 899.522,82 € 846.696,80 € 141.115,22 € 19.937,81 € 15.790,45 € 3.333.312,98 € 7 Turismo 282.753,99 € 223.192,64 € 210.085,27 € 209.625,17 € 13.722,80 € 17.420,18 € 956.800,05 € 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa – € – € – € 243.418,53 € 27.724,62 € 20.564,82 € 291.707,97 € 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – € – € – € 1.120.985,93 € 145.390,40 € 114.369,30 € 1.380.745,63 € 10 Trasporti e diritto alla mobilità 335.063,62 € 559.040,82 € 526.210,19 € 128.736,79 € 488.762,55 € 362.515,45 € 2.400.329,42 € 11 Soccorso civile – € – € – € 202.963,63 € 29.102,41 € 22.458,71 € 254.524,75 € 14 Sviluppo economico e competitività 196.312,63 € 31.166,91 € 29.336,58 € 94.391,65 € 6.117,19 € 4.537,45 € 361.862,41 € 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 407.634,58 € 945.136,48 € 889.631,71 € 207.625,35 € 32.822,61 € 27.506,43 € 2.510.357,16 € 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2.356.755,27 € 1.688.327,34 € 1.644.600,67 € 343.347,31 € 34.264,95 € 27.478,19 € 6.094.773,73 € 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 604.403,19 € 521.491,69 € 490.866,18 € 81.491,73 € 10.969,41 € 8.136,59 € 1.717.358,79 € 19 Relazioni internazionali 22.872,24 € 17.601,42 € 16.567,74 € 7.567,67 € 399,57 € 633,84 € 65.642,48 € Totale 12.956.697,85 € 12.535.848,06 € 12.535.848,06 € 5.757.128,39 € 1.094.642,68 € 885.136,05 € 45.765.301,09 € “A questi tagli riportati in tabella vanno aggiunti i 12, 5 milioni dell’anno 2028 che non sono ancora definibili per missioni e programmi – illustrano Daniele Marinelli con i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Di Marco, Antonio Blasioli, Sandro Mariani e Pierpaolo Pietrucci e il segretario dei GD Saverio Gileno e Roberta Tomasi portavoce delle donne dem- . In sostanza per coprire il disavanzo 2024, tagliamo risorse alla Regione fino al 2028. Non solo, inciderà in negativo sui numeri contabili anche la variazione di bilancio per la Saga, una variazione che giunge per la terza volta a causa delle numerose variazioni di bilancio che si sono sovrapposte a causa del deficit sulla Sanità che ha lasciato i capitoli di bilacio privi delle necessarie coperture – si apprende dalla nota stampa. PROGRAMMI E MISSIONI TAGLIATi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 23.368.067,54 euro; Ordine pubblico e sicurezza: 21.322,15 euro; Istruzione e diritto allo studio (inclusa prescolastica): 459.740,45 euro; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: 2.548.755,58 euro; Politiche giovanili, sport e tempo libero: 3.333.312,98 euro; Turismo: 956.800,05 euro; Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 291.707,97 euro; Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente: 1.380.745,63 euro; Trasporti e diritto alla mobilità: 2.400.329,42 euro; Soccorso civile: 254.524,75 euro; Sviluppo economico e competitività: 361.862,41 euro; Politiche per il lavoro e la formazione professionale: 2.510.357,16 euro; Agricoltura e pesca: 6.094.773,73 euro; Relazioni con autonomie territoriali e locali: 1.717.358,79 euro; Relazioni internazionali: 65.642,48 euro – recita il testo pubblicato online. Nel dettaglio, venendo ad alcuni dei capitoli di bilancio specifici, portiamo alcuni esempi – per il solo anno 2025 – di tagli eseguiti su alcune poste di bilancio per far comprendere come il disastro sanitario incide negativamente anche su tutti gli altri settori: Anno Capitolo Descrizione Stanziamento Riduzione Risultante Var. % DGR 307/2025 DGR 424/2025 2025 61511 CONTRIBUTO AL COMUNE DELL’AQUILA PERLA CELEBRAZIONE DELLA PERDONANZA CELESTINIANA – L.R.32/98 15.188,38 € 8.946,58 € – € 6.241,80 € -58,90% 2025 61651 FONDAZIONE FILM COMMISSION D’ABRUZZO 425.762,15 € 302.298,21 € – € 123.463,94 € -71,00% 2025 61656 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO MARRUCINO DI CHIETI 204.045,90 € 120.191,40 € – € 83.854,50 € -58,90% 2025 61669 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MICHETTI CON SEDE IN FRANCAVILLA AL MARE – L.R. 16.7.1997 N. 62 E L.R. 38/2016 – TRA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MICHETTI CON SEDE IN FRANCAVILLA AL MARE – L.R. 16.7.1997 N. 62 E L.R. 38/2016 – TRA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MICHETTI CON SEDE IN FRANCAVILLA AL MARE – L.R. 16.7.1997 N. 62 E L.R. 38/2016 – TRASF. A ISTITUZ. SOC.PRIV 25.834,86 € 15.217,79 € – € 10.617,07 € -58,90% 2025 61676 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PENNE – PREMIO CITTA’ DI PENNE art. 28 L.R. 17 maggio 2023, n.22 40.000,00 € 11.780,82 € 2.305,25 € 25.913,93 € -35,22% 2025 61695 RIEVOCAZIONE STORICA DELL’INVESTITURA DEL MASTROGIURATO – CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MASTROGIURATO- ART. 8 L.R. 23/2021 15.188,38 € 8.946,58 € – € 6.241,80 € -58,90% 2025 61702 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO REGIONALE ABRUZZESE – ART. 29 L.R. 23/2021 12.917,43 € 7.608,90 € – € 5.308,53 € -58,90% 2025 61704 CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ISITUTO NAZIONALE TOSTIANO – L.R. 25/2021 E ART. 9 L.R.31/2021 19.376,15 € 11.413,35 € – € 7.962,80 € -58,90% 2025 62301 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’EDITORIA ABRUZZESE L.R. 25.11.1998, N. 138. 45.211,02 € 26.631,14 € – € 18.579,88 € -58,90% 2025 62660 INTERVENTI ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE – Art. 4 L.R. 15/2021 e Art. 24 L.R. 5/2022 442.099,46 € 295.414,71 € – € 146.684,75 € -66,82% 2025 91472 TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI 1.757.110,12 € 735.816,18 € 80.720,45 € 940.573,49 € -46,47% 2025 91502 FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT – L.R. 2/2018(TRASFERIM. A ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE) 399.341,94 € 317.943,64 € 40.533,68 € 40.864,62 € -89,77% 2025 91509 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TERAMO PER I COSTI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI DALL’EVENTO INTERAMNIA WORLD CUP – L.R. 31/2019 33.237,37 € 25.686,72 € 2.817,88 € 4.732,77 € -85,76% 2025 101531 TRASFERIMENTO PER GESTIONE DELLE OPERE E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DI BONIFICA DEL FUCINO – L.R. 10.8.2012, N. 42. 395.660,94 € 241.559,18 € – € 154.101,76 € -61,05% 2025 102341 CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA 387.522,96 € 228.266,91 € 32.854,42 € 126.401,63 € -67,38% 2025 102341 CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA PROTETTA ( LUPI ECC..) 64.587,16 € 38.044,49 € 5.475,89 € 21.066,78 € -67,38% 2025 102400 CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITA’ DI CONSULENZA NEL SETTORE ZOOTECNICO A RT. 20 E ART. 31 COMMA 5 L.R. 20 AGOSTO 2015, N. 22.(CONT.INV. A IST.SOC.) 437.402,80 € 167.004,56 € 50.894,50 € 219.503,74 € -49,82% 2025 102406 COMPARTECIPAZIONE NELLE ATTIVITA’ DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI – L.R. 8.10.2015 , N. 28 (TRASF. A ISTIT.Z.SOC.PRIVATE) 258.348,64 € 152.177,94 € 33.841,17 € 72.329,53 € -72,00% 2025 102499 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE – L.R.30.5.1997, N.53. (SPESE INV. BENI IMM. N.A.C.) 353.845,50 € 88.815,50 € – € 265.030,00 € -25,10% 2025 102499 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE – L.R.30.5.1997, N.53.(CONTRIBUTI AGLI INV.AMM.LOCALI 353.458,72 € 178.749,63 € – € 174.709,09 € -50,57% 2025 102499 GESTIONE SERVIZIO UMA REGIONE ABRUZZO – ART. 27 L.R. 15/2024 54.412,24 € 32.051,04 € 4.720,61 € 17.640,59 € -67,58% 2025 111417 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO L.R. 26.08.2014, N. 35 ART. 31 COMMA 9 228.531,41 € 134.614,37 € 20.052,27 € 73.864,77 € -67,68% 2025 121540 CONTRIBUTI PER RICOLLOCAZIONE PERSONALE COMUNITA’ MONTANE SOPPRESSE 811.899,16 € 747.966,34 € 63.932,82 € – € -100,00% 2025 171402 INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLEPROVINCE PER IL PERSEGUIMENTO DELLA SICUREZZA VARIA – L.R. 40/2015 ART. 4 1.456.068,86 € 180.287,11 € 25.948,70 € 1.249.833,05 € -14,16% 2025 172334 q.ta regionale rifinanziamento art 66 c 4 lr 11/1999 fondo unico viabilità regionale 2.592.895,78 € 154.776,51 € 54.757,37 € 2.383.361,90 € -8,08% 2025 281603 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANE PER LA REALIZZAZ. DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE POST SISMA 2009 E 2016-2017 68.015,30 € 40.063,80 € – € 27.951,50 € -58,90% 2025 41511 FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE REGIONALIPER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICH E DIVERSE 990.238,20 € – € 46.052,11 € 944.186,09 € -4,65% 2025 71635 PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA – L.R. 2MAGGIO 1995, N. 95. – ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 22.291,32 € – € 6.252,09 € 16.039,23 € -28,05% 2025 121546 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE – L.R. 32/2021 3.437.069,31 € – € 100.640,43 € 3.336.428,88 € -2,93% 2025 152108 INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL’ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (OPERE SISTEM. SUOLO) 1.763.130,91 € – € 112.721,12 € 1.650.409,79 € -6,39% 2025 152108 INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL’ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (CONTR.INVEST.COMUNI) 3.722.303,25 € – € 93.732,52 € 3.628.570,73 € -2,52% 2025 152210 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVEDISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO – L.R. 39/2019 ART. 2 3.663.435,56 € – € 158.956,96 € 3.504.478,60 € -4,34% 2025 242396 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA ABRUZZESE – L.R. 4.6.1980 N.50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 500.000,00 € – € 42.390,30 € 457.609,70 € -8,48% 2025 251582 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE 51.669,73 € – € 5.276,12 € 46.393,61 € -10,21% 2025 271600 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PERL’APPENNINO PARCO D’EUROPA – L.R. 38/96 1.159.963,39 € – € 96.254,03 € 1.063.709,36 € -8,30% 2025 272333 INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI PER SPESE PER LA PIANIFICAZIONE 418.661,48 € – € 59.399,89 € 359.261,59 € -14,19% 2025 271602 CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO REGIONALE VELINO-SIRENTE 890.458,77 € – € 76.711,56 € 813.747,21 € -8,61% 2025 271602 CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VELINO-SIRENTE PER RISARCIMENTO DANNI FAUNA SELVATICA – L.R. 27.07.2017, N. 38-ART.5. 64.587,16 € – € 5.526,20 € 59.060,96 € -8,56% 2025 241441 CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE – DEROGA ART. 3, COMMA 3 L.R. 40/2017 2.759.993,21 € – € 109.514,74 € 2.650.478,47 € -3,97% Ci chiediamo cosa accadrà quando dovrà essere coperto anche un altro disavanzo abissale in arrivo, quello del 2025. Intanto nel Programma Operativo 2025/27 che i Ministeri devono ancora validare ed approvare iscrivono 104 milioni delle maggiorazioni fiscali degli abruzzesi a copertura del disavanzo della sanità per ciascuno degli anni 2025/2026/2027 e dunque le risorse che prima finanziavano altri settori non saranno più disponibili – precisa la nota online. CIRCA 157 MILIONI DI TAGLI ALLA SANITA’ SUL TRIENNIO 2025/2027: UN PROGRAMMA OPERATIVO FATTO DI SOLI TAGLI E ZERO INVESTIMENTI La manovra immaginata dalla Regione Abruzzo e contemplata nel PROGRAMMA OPERATIVO 2025-2027 (non approvato) è costituita, per un totale di circa € 157 Mln/€ da: MENO 30 Mln/€ per la contrazione degli investimenti in conto esercizio; MENO 8,2 Mln/€ mediante un miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva; 5,12 Mln/€ attraverso la razionalizzazione dei dispositivi medici; 56,54 Mln/€ attraverso la razionalizzazione, dei servizi in appalto; 13,22 Mln/€ attraverso la razionalizzazioe di altri servizi sanitari e non sanitari; MENO 12 ,60 Mln/€ mediante un miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva incentrata su alcune categorie terapeutiche a maggiore spesa; 8,00 Mln/€ attraverso nuovi accordi con MMG, PLS,118. Tale manovra, in particolare, si innesta nel binario imposto dalla regione che ha imposto alle Aziende sanitarie di rispettare la riduzione del 2% dei costi operativi – precisa il comunicato. “Ecco perchè la situazione è totalmente fuori controllo e solo con i conti economici relativi al 2025 sapremo se rischiamo anche il Commissariamento oltre ad un nuovo possibile auemnto delle aliquote fiscali – precisa il comunicato. Oltre ad esserci già ampiamente caduti dentro nei fatti perché i livelli assistenziali ci vedono ultimi in Italia per servizi territoriali e prevenzione, costringendo i pazienti a curarsi fuori dall’Abruzzo, a pagarsi le prestazioni, ad attendere mesi o anni una visita, a stazionare anche giorni al Pronto soccorso, a vivere sulle barelle anche decorsi post operatori, a non avere un medico di base o a rinunciare a curarsi a causa di tutto ciò. Cose che a chi governa non sembrano interessare – si apprende dalla nota stampa. I cittadini abruzzesi stanno pagando con le tasse, con i tagli e con servizi negati un deficit costruito giorno dopo giorno – Eppure nessuno della maggioranza si è mai scusato – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo bilancio non c’è crescita, non c’è visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Solo un costante rincorrere emergenze prodotte da scelte sbagliate”.

