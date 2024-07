PD Abruzzo, I NUMERI IMPIETOSI SVELATI DALL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE SULLE LISTE D’ATTESA DISEGNANO LA CAPORETTO DELLA SANITA’ ABRUZZESE: COSA FANNO REGIONE E GOVERNO?

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Un report dell’Agenzia sanitaria regionale riferito al 2023 fissa con cifre impietose ciò che chi vive in Abruzzo sa benissimo: le liste di attesa sono ancora troppe e troppo lunghe, e raramente raggiungono il target di soddisfacimento della domanda raccomandato dal Ministero (90%). E così si scopre che le prestazioni sanitarie brevi (da farsi entro 10 giorni) vengono smaltite soltanto nell’80% dei casi, quelle differibili (da farsi entro 30 giorni) nel 73% mentre quelle programmate (da farsi entro 120 giorni) vengono coperte soltanto per il 56%; in pratica, per quest’ultima fascia è garantita unicamente una prestazione su due – si apprende dalla nota stampa. E’ una Caporetto per la sanità abruzzese, e bene ha fatto la Procura di Pescara ad accendere un faro su questo grave stato di cose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci vuole un impegno serio e concreto da parte del governo nazionale, cui chiediamo da tempo la fine del blocco delle assunzioni e un maggior investimento di risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. La destra invece ha affossato il progetto di legge Schlein per portare al 7,5% il rapporto tra Fondo nazionale della sanità e PIL, mentre l’autonomia differenziata rischia di essere la pietra tombale sulla sanità pubblica abruzzese nel silenzio complice di Marsilio, che dovrebbe difendere gli interessi della nostra regione e non le scelte disastrose del suo partito – recita il testo pubblicato online. Sarebbe questo il “governo che fa bene all’Abruzzo”? Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico

