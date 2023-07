PD Abruzzo, Il 29 luglio a Pescara il V Congresso regionale dei Giovani Democratici Abruzzo, la proclamazione di Gileno segretario

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

Sabato 29 luglio, dalle ore 10.30, presso gli spazi Arci Spazio010 in Via Dei Peligni 93 a Pescara, si terrà il V Congresso regionale dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico, i Giovani Democratici d’Abruzzo – Verrà proclamato segretario Saverio Gileno, candidato unitario alla carica sostenuto da tutti i livelli territoriali dell’organizzazione, e verranno eletti la Presidenza e la Tesoreria dei GD. “Una generazione per l’Abruzzo è la nostra ambizione per i prossimi anni, dare rappresentanza alle ragazze e ai ragazzi che amano questa terra e che non vogliono doverla tradire“, afferma il candidato segretario Saverio Gileno, spiegando il nome della mozione “Amore è. Una generazione per l’Abruzzo”. “Sabato, in tante e tanti, apriremo una nuova stagione dei Giovani Democratici Abruzzo e ci confronteremo sul futuro di questa regione con tante realtà sociali e politiche, giovanili e non”, dichiara il segretario uscente Claudio Mastrangelo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it