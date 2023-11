PD Abruzzo, Il PD Abruzzo alla manifestazione dell’11 novembre di Piazza del Popolo: “Saremo oltre 500 in 12 pullman. Abruzzo protagonista per creare alternativa alla destra”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“La partecipazione delle democratiche e dei democratici abruzzesi in occasione della manifestazione di sabato 11 novembre a Roma, a Piazza del Popolo, sarà straordinaria”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marinelli prosegue: “Sarà una piazza molto forte, ampia, plurale – Per affermare che un’altra Italia è possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire dalla lotta alle diseguaglianze, dal lavoro, dalla sanità e dall’istruzione pubblica, da un grande investimento per la giustizia sociale – Sarà una piazza per la Pace, in un contesto sconvolto dalla crisi in Medioriente, dalla guerra in Ucraina e dagli altri conflitti che insanguinano il mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dalla nostra regione partiranno 12 pullman. Saranno presenti oltre 500 abruzzesi, oltre a quelle e quelli che raggiungeranno la Capitale con mezzi propri – precisa la nota online. Una partecipazione imponente e straordinaria che è il segno della grande mobilitazione della comunità democratica abruzzese, che vuole essere protagonista nella costruzione dell’alternativa alle destre – Una piazza che per noi è anche un primo avviso di sfratto a Marsilio, più interessato a trasformare l’Abruzzo in una succursale di potere di Fratelli d’Italia che a governarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Parte una nuova fase della nostra campagna elettorale contro la destra che governa l’Abruzzo, per una Regione più forte, inclusiva e giusta a sostegno del candidato Presidente Luciano D’Amico”.

