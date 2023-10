PD Abruzzo, Il PD Abruzzo chiama le iscritte e gli iscritti: “Un contributo di idee da fornire a coalizione e candidato Presidente”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Per rendere più forte il ‘Patto per l’Abruzzo’ vogliamo raccogliere e dare forma a un contributo di idee del Partito Democratico, da mettere a disposizione dei nostri alleati e del candidato Presidente – si apprende dalla nota stampa. Per farlo, bisogna partire dalla comunità delle persone che ogni giorno fanno e vivono il Pd sui territori”: è un passaggio della lettera che il segretario del Pd Abruzzo, Daniele Marinelli, ha inviato alle iscritte e agli iscritti, che risponderanno attraverso un documento centrato su alcune grandi priorità per l’Abruzzo, con uno spazio specifico dedicato alle esigenze più sensibili dei territori di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. I contributi saranno raccolti, sintetizzati, discussi in una grande assemblea regionale del Pd, prevista nel mese di novembre, e messi a disposizione della coalizione e del candidato Presidente Luciano D’Amico – aggiunge testualmente l’articolo online. Marinelli scrive ancora: “Aggiungeremo a questo importante lavoro quello della segreteria regionale, degli organismi e delle altre articolazioni del partito”.

