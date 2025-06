PD Abruzzo, Il PD Abruzzo con Pierpaolo Pietrucci: “L’assessore Imprudente chieda scusa. I toni personali coprono un vuoto di azione che danneggia l’ambiente e le aree interne”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Il Partito Democratico Abruzzo esprime piena solidarietà al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, destinatario di attacchi personali da parte dell’assessore regionale alla Caccia Emanuele Imprudente, in risposta alla sua legittima denuncia sulla possibilità – già documentata – che l’Abruzzo rientri nella ripartizione nazionale per l’abbattimento di migliaia di piccoli uccelli migratori, tra cui fringuelli e storni”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – precisa il comunicato. “A fronte di un atto formale, la delibera della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2025, che assegna all’Abruzzo una quota per l’abbattimento, e di un assenso espresso in quella sede dalla Regione, l’assessore preferisce negare l’evidenza e attaccare personalmente, anziché confrontarsi nel merito – incalza Marinelli – . Pietrucci ha posto una questione seria e documentata, raccogliendo anche l’allarme delle associazioni ambientaliste – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua proposta di una risoluzione per impedire all’Abruzzo di aderire a una misura inutile e anacronistica è politica nel senso più alto del termine: tutela il territorio, il patrimonio naturale e l’identità di una regione che dovrebbe fare della sostenibilità la propria forza, non il proprio slogan. Chi governa dovrebbe rispondere con rispetto, chiarezza e responsabilità. Le offese personali non sono solo fuori luogo, ma sintomo di un fastidio verso il confronto democratico, che non possiamo accettare, specie alla luce del vuoto di competenza e di azione registrato fino a oggi, dalla vicenda dei cervi a quella del Sirente Velino – aggiunge testualmente l’articolo online. Pietrucci ha una storia politica solida, fatta di risultati concreti per le aree interne, di battaglie vere e di proposte che hanno inciso nella vita reale delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se c’è chi ha da raccontare il proprio lavoro, lo faccia con i fatti – aggiunge la nota pubblicata. Ma non si colma un vuoto d’azione con attacchi personali, né si sfugge ai disastri conclamati e alle proprie responsabilità con il negazionismo amministrativo”. 26 giugno 2025

