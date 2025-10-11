PD Abruzzo, IL PD CON IL PATTO PER L’ABRUZZO A TUTELA I PICCOLI COMUNI: È NECESSARIO GARANTIRE EQUITÀ NELLA DISTRIBUZIONE DEI FONDI E PARITÀ DI ACCESSO AI BANDI. ECCO I RISULTATI DELL’ACCESSO AGLI ATTI. 

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Sin dal primo momento come PD abbiamo denunciato l’iniquità del bando emesso lunedì pomeriggio per erogare risorse ai comuni sotto 30.000 abitanti a finanziamento di progetti infrastrutturali – precisa la nota online. La Regione lo ha fatto alla chetichella e a cui hanno risposto subito comuni che forse erano stati avvisati perché amici, altrimenti non si spiega perché alcuni amministrazioni abbiano inviato l’elaborato un minuto dopo la pubblicazione del bando, oppure perché altre si siano prem Unite e lo abbiano inviato addirittura giorni prima dell’uscita – viene evidenziato sul sito web. Ora che il bando è stato ritirato ed è stato sostituito da un nuovo avviso, con il patto per l’Abruzzo abbiamo denunciato tutte le irregolarità riscontrate e l’esigenza che con i Comuni non si faccia figli e gigliastri, ma si dia a tutti l’opportunità di avere attenzione e risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quello che è accaduto è grave, non si deve ripetere da parte di un’istituzione pubblica che eroga risorse altrettanto pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo pronti ad affidare alla procura fatti e documenti perché faccia le opportune verifiche, porti chiarezza e rispetto delle regole su un’attività dove sono mancati – precisa la nota online. Con il Patto per l’Abruzzo questa mattina abbiamo tenuto una conferenza stampa a Pescara sulle vicende accidentate dell’Avviso pubblico per interventi finanziabili a favore dei piccoli Comuni per l’annualità 2026″, così il segretario regionale Daniele Marinelli sul tema – viene evidenziato sul sito web. Di seguito la nota stampa della conferenza: Grazie all’accesso agli atti effettuato dalle opposizioni in Consiglio regionale è stato possibile far emergere quelle che l’opposizione ha definito gravi irregolarità che confermerebbero la gestione clientelare delle risorse che caratterizza il Governo regionale di centrodestra nella Regione Abruzzo – Alle ore 15:30 del 6 ottobre scorso, infatti, è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l’“Avviso pubblico finalizzato alla ricognizione degli interventi finanziabili nell’ambito della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co – riporta testualmente l’articolo online. 134-135 e s.m.i – precisa la nota online. – D.G.R. n. 609 del 22.09.2025 – Annualità 2026”. L’Avviso indica con chiarezza che le risorse, pari a 8.200.000,00 euro, saranno assegnate ai Comuni richiedenti “seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e farà fede insindacabilmente l’ora e la data di acquisizione del protocollo di Regione Abruzzo”, chiarendo altresì che l’importo massimo finanziabile al singolo Comune è pari a 500.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. Da quest’ultima disposizione è possibile desumere che, qualora tutti i Comuni chiedessero l’importo massimo, solo le prime 16 richieste pervenute potrebbero essere soddisfatte e, in parte, la diciassettesima – si apprende dal portale web ufficiale. Con i carteggi si è potuta verificare la seguente situazione: Già il giorno 3 ottobre – ossia 3 giorni prima dell’emanazione dell’Avviso – risulta pervenuta la domanda del Comune di Rosciano, quando l’Avviso non ancora era stato pubblicato; Il Comune di Villalfonsina invia ben 2 domande, rispettivamente alle ore 12:29:34 e alle ore 12:29:41, ossia 2 ore abbondanti prima della pubblicazione dell’Avviso; Il Comune di Civita D’Antino, pur inviando solo alle ore 15:32:08, ossia ben 2 minuti abbondanti dopo la pubblicazione dell’Avviso, provvede ad acquisire al proprio protocollo interno la domanda già 3 giorni prima della pubblicazione dell’Avviso, il 3 ottobre 2025; Molto solerti appaiono poi altri 23 Comuni che inviano la propria domanda entro i primi 30 minuti (nell’ordine: Civitella Roveto, Trasacco, Magliano dei Marsi, Rocca di Botte, Pescina, Silvi, Lecce dei Marsi, Casalanguida, Scerni, Civitella del Tronto, Sant’Eusanio Forconese, Canzano, Montereale, Scurcola Marsicana, Montazzoli, Celano, Pacentro, Canistro, Massa d’Albe, Gioia dei Marsi, Lucoli, Montorio, Nereto). Vista da un lato la limitatezza delle risorse e dall’altro l’importo massimo erogabile, è ragionevole supporre che i finanziamenti sarebbero stati assegnati alle prime 17 domande pervenute (nel caso di richiesta per l’importo massimo da parte di tutti i richiedenti), ovvero, ragionevolmente, alle prime 20-25 richieste, certamente non oltre le prime 28 citate in premessa e pervenute nei primi 30 minuti dalla pubblicazione dell’Avviso (alcune, come visto, incredibilmente prima della pubblicazione dell’Avviso). Qual è la caratteristica dei Comuni che hanno inoltrato le domande? Sono tutti Comuni con amministrazioni riconducibili al centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Guardando i risultati delle ultime elezioni regionali è possibile ottenere il riscontro numerico, poiché dei 26 Comuni partecipanti (Villalfonsina e Sant’Eusanio Forconese hanno presentato 2 domande), ben 24 hanno visto largamente vincente il Presidente Marsilio, mentre i 2 che hanno visto vincente lo sfidante D’Amico hanno cambiato amministrazione (Pacentro, attualmente governata da un Sindaco e da una Giunta riconducibili al centrodestra), o avevano un Governo cittadino riconducibile al centrodestra già prima delle ultime elezioni regionali (Montazzoli). Naturalmente, anche le domande pervenute successivamente nel corso della stessa giornata confermano questa tendenza e non vengono esaminate in dettaglio solo perché difficilmente avrebbero avuto accesso ai finanziamenti – precisa il comunicato. Quanto accaduto nei primi 30 minuti dalla pubblicazione dell’Avviso sembra chiarire bene agli occhi dell’opposizione quali siano i rapporti di forza nella maggioranza della Regione e quali sarebbero i debiti elettorali da onorare: delle 28 domande pervenute, ben 17 provengono dai Comuni della Provincia de L’Aquila che, come noto, ha premiato il raggruppamento politico di centrodestra alle scorse elezioni regionali con ben il 61,31% dei voti, mentre il dato regionale complessivo ha visto l’elezione del Presidente Marsilio con solo il 53,5%. Il Governo regionale di centrodestra, resosi probabilmente conto dell’insostenibilità della questione ha annullato l’Avviso, ripubblicandolo in data 9 ottobre 2025. È interessante notare le differenze tra il primo e il secondo Avviso che grosso modo sono le seguenti: Art. 1: nel vecchio Avviso, richiamando la legge 145, è scritto “30 dicembre 2018”, nel nuovo “30.12.2018”; Art. 2: identico; Art. 3: alla disposizione “Per ogni Comune è ammessa una sola istanza” viene aggiunta la specifica “per un solo intervento”; Art. 4: viene scisso in 2 articoli, l’art. 4 e l’art. 5, e accoglie il vecchio art. 7, modificando ovviamente i termini di presentazione (essendo stato ripubblicato l’Avviso) e specificando la dicitura già riportata nell’art. 7; Art. 5: diventa art. 6 e resta immutato; Art. 6: diventa art. 7 e resta immutato; Art. 7: viene accolto nell’art. 4; Art. 8: quando definisce i “citati requisiti di ricevibilità e completezza”, elimina la specifica “di ricevibilità e completezza”; Art. 9: immutato, tranne che per il cambiamento del Responsabile del Procedimento – Come è stato osservato nel corso della conferenza, la ripubblicazione dell’Avviso è ben lontana dall’essere motivata da cambiamenti sostanziali, ma probabilmente funge da tentativo di recuperare una situazione obiettivamente imbarazzante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Secondo l’opposizione in Consiglio regionale dai dati si desume come la destra intende vincere le elezioni regionali – precisa il comunicato.

