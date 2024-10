PD Abruzzo, IL PD SULL’ELEZIONE DI BIONDI AL VERTICE DELL’ANCI: E’ STATO UN ATTO DI ARROGANZA, SERVIVA CONDIVISIONE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Con l’elezione di Biondi a presidente dell’Anci Abruzzo è stata scritta una pagina nera, il centrodestra ha ucciso l’associazione con una iniziativa di potere coerente con la loro idea, ovvero che le istituzioni siano terre di conquista”: con queste parole il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli ha dato avvio questa mattina a L’Aquila alla conferenza stampa del partito sul rinnovo del vertice dell’Anci – “Siamo l’unica regione in Italia – ha proseguito Marinelli – che non ha un presidente condiviso, ed è la prima volta nella storia d’Abruzzo; quando toccava a noi esprimere un nome, abbiamo sempre cercato unitarietà mentre stavolta ci è stato detto “O Biondi o morte”. Noi chiedevamo un’altra figura, anche se di centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Biondi è il responsabile nazionale degli enti locali di Fratelli d’Italia, come riuscirà a difendere i sindaci da se stesso? Ci siamo anche chiesti il motivo di questa forzatura – viene evidenziato sul sito web. Eccolo: eliminare possibili note critiche e trasformare quella che è la voce dei sindaci in uno strumento inoffensivo per il governo, e le sue prime dichiarazioni sulla manovra di bilancio lo confermano – riporta testualmente l’articolo online. Colgo l’occasione per ringraziare Francesco Menna, che si è messo a disposizione per creare un’alternativa rispetto alla forzatura del centrodestra, e tutti i sindaci che in un clima pesantissimo non hanno ceduto alle pressioni messe in campo dal centrodestra negli ultimi giorni – Dobbiamo fare quadrato intorno ai sindaci che non avranno una rappresentanza nei confronti del governo per i prossimi cinque anni”. Il consigliere regionale e capogruppo Silvio Paolucci si è posto alcune domande retoriche: “L’Anci serve a Biondi come trampolino di lancio, o è l’Anci che ha bisogno di Biondi per difendere i Comuni abruzzesi? Io credo nella prima ipotesi – precisa la nota online. E poi: serve a Fratelli d’Italia occupare tutte le istituzioni, o alle istituzioni è necessaria una rappresentanza plurale? Qui penso che la seconda ipotesi sia quella giusta: individuare in accordo una figura di centrodestra che potesse fare da raccordo per tutte le forze politiche sarebbe stato l’ideale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Biondi non si interessa ad alcuno dei temi caldi del momento: non ha levato verbo sui tagli alla sanità abruzzese, sull’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale e sulle gare che Areacom sta facendo rispetto alle mense scolastiche e al trasporto dei bambini a scuola – viene evidenziato sul sito web. Noi pensiamo che i sindaci abruzzesi non trarranno vantaggio dall’elezione di Biondi, e che la scelta di politicizzare ogni decisione che viene presa in Abruzzo serve soltanto a far fare carriera a qualcuno”. Il senatore Michele Fina ha sottolineato che “dopo mezz’ora dalla chiusura del congresso dell’Anci, Biondi ha affermato che “tutto sommato il comparto degli enti locali è stato colpito meno che negli anni passati da questa legge di bilancio”. E’ una dichiarazione politica, che intende rimarcare una differenza tra i governi di centrosinistra e quello attuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma la verità è che nessun sindaco è contento di questa legge di bilancio, perché c’è un taglio di un miliardo e mezzo di euro che si aggiunge al miliardo già tagliato nella scorsa legge finanziaria – si apprende dal portale web ufficiale. In passato si è sempre trovato un punto di sintesi, ovunque in Italia si sono fatti accordi su figure che non avessero ruoli politici, e sarà frutto di condivisione anche il nuovo presidente nazionale: soltanto in Abruzzo si è voluto fare un colpo di mano per imporre un nome non condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Così si è uccisa l’Anci, che invece deve avere un ruolo di rappresentanza dei territori – aggiunge la nota pubblicata. E’ stato un atto di arroganza contro il quale vogliamo protestare, per stare accanto a quei sindaci che vogliono far giungere la loro voce fino a Roma senza silenziatore”.

