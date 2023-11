PD Abruzzo, Il programma del Patto per l’Abruzzo, D’Amico: “Percorso ambizioso e innovativo, puntiamo su ascolto per benessere e qualità della vita”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

Alla riunione sul programma del Patto per l’Abruzzo, che si è svolta a Pescara presso la sede del Consiglio regionale in piazza Unione, hanno partecipato due delegati per ciascuna delle forze politiche e civiche e il candidato alla Presidenza Luciano D’Amico – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato definito il percorso per arrivare a quello che D’Amico definisce “un risultato che sia ambizioso e innovativo, all’altezza delle sfide che la nostra regione deve affrontare in questa fase storica e all’altezza delle sue potenzialità, che non sono ancora valorizzate a sufficienza – Di questo ogni abruzzese è pienamente consapevole”. Si costituiscono otto gruppi di lavoro tematici (lavoro ed economia, salute, ambiente, infrastrutture e transizione digitale, volontariato e terzo settore, formazione e istruzione, diritti e pari opportunità, cultura e turismo) a cui partecipano con i loro rappresentanti le forze civiche e politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. D’Amico spiega: “Nelle prossime settimane lavoreremo in ciascuno dei gruppi all’ascolto delle associazioni, delle parti sociali, dei corpi intermedi che potranno darci stimoli e indicazioni – precisa il comunicato. Vogliamo allearci con le competenze e le buone idee – Nel mese di dicembre il primo risultato di programma sarà presentato alla società, alle abruzzesi e agli abruzzesi, ma saremo ancora nel pieno della fase di costruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche in questo momento ci aspettiamo ulteriori suggerimenti”. Il riferimento sarà l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Il candidato sottolinea: “Una ispirazione naturale, persino obbligata per l’Abruzzo, che sul concetto globale di salute, sulla qualità della vita, sul benessere collettivo deve puntare per crescere e attrarre – È decisamente nelle nostre corde di abruzzesi”.

