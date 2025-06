PD Abruzzo, Il segretario PD Marinelli scrive agli iscritti: “Serve un nuovo inizio per il partito in Abruzzo, mi rimetto a disposizione per scriverlo insieme attraverso un congresso fondativo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Il Partito Democratico dell’Abruzzo si prepara a un momento di svolta – viene evidenziato sul sito web. Con una lettera inviata alle iscritte e agli iscritti, il Segretario regionale Daniele Marinelli ha annunciato la messa a disposizione del proprio mandato e la volontà di promuovere un congresso “rifondativo” del PD Abruzzo, che sarà al centro della prossima Assemblea regionale, con la disponibilità piena a ricandidarsi per la nuova fase – “L’Abruzzo ha bisogno di una nuova fase politica, sociale e istituzionale – afferma Daniele Marinelli – fondata su responsabilità, partecipazione e una visione chiara del futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo anni di governo regionale inadeguato, segnati da crisi drammatiche in sanità, sviluppo, aree interne, giovani, serve ricostruire e cambiare, a partire da un’analisi profonda dei nuovi bisogni di questa regione e dalla necessità di costruire una proposta politica che ne sia all’altezza – si legge sul sito web ufficiale. Dobbiamo costruirla tutti e tutte e dobbiamo farlo insieme, per questo bisogna gettare le basi di un nuovo inizio che ci renda interpreti tutti – Pur avendo avviato in questi anni un percorso di risanamento e ricostruzione, non siamo ancora riusciti a rappresentare un’alternativa vincente al centrodestra – viene evidenziato sul sito web. È arrivato il momento di un nuovo inizio, capace di rilanciare pensiero, organizzazione e proposta politica – Il percorso intrapreso a livello nazionale da Elly Schlein, con un Partito Democratico più coraggioso, popolare e progressista, rappresenta un punto di riferimento anche in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il Patto per l’Abruzzo è un patrimonio che dobbiamo rafforzare, anche in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative – si apprende dalla nota stampa. Il PD deve essere garanzia di un progetto alternativo credibile alle destre – si apprende dalla nota stampa. Da qui la proposta di un congresso anticipato, non come gesto formale ma come vero momento di confronto e rilancio: serve forza, coraggio e generosità per aprire una stagione nuova, per far emergere energie, idee e squadra capaci di parlare alla comunità abruzzese con una visione rinnovata e inclusiva – La mia volontà è quella di rimettermi a disposizione per guidare un partito che riparta da questo importante momento di riflessione per essere più incisivo, più coraggioso e più forte – La destra si può e si deve battere, l’Abruzzo non merita questo declino – Il congresso per la nostra comunità può rappresentare una importante occasione per ripensare e riorganizzare il linguaggio, l’iniziativa e il ruolo del Partito Democratico in Abruzzo, in un tempo nuovo che necessita di una nuova cassetta degli attrezzi – Io ci sono e farò la mia parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per avere più cuore, testa, braccia, dare voce e speranza alla nostra regione e finalmente un futuro nuovo all’Abruzzo”. 28 giugno 2025 La lettera: Care compagne, cari compagni, amiche e amici, l’Abruzzo ha bisogno di una nuova fase politica, sociale e istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Una fase fondata sulla responsabilità, sulla partecipazione, su una visione chiara del futuro della regione e sul coraggio di scelte radicali – aggiunge la nota pubblicata. Dopo anni di governo regionale del tutto inadeguato, segnati da una drammatica crisi della sanità pubblica, da una grave emigrazione giovanile, dal disinteresse per le aree interne, dall’assenza di politiche industriali e di sviluppo, dall’emergenza di nuove e più gravi diseguaglianze, povertà e inquietudini, da una totale mancanza di strategia sul futuro delle nuove generazioni, è tempo di ricostruire e di cambiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questi anni il nostro Partito ha avviato un lungo lavoro di risanamento, ricostruzione e reinsediamento; un impegno importante, che non è stato come noto ancora sufficiente per battere la destra alle elezioni regionali e in diverse elezioni amministrative che si sono succedute – si apprende dalla nota stampa. Mi sono convinto – ed è la ragione per la quale condivido con voi questa lettera – che questo sia il tempo giusto per un momento fondativo di una nuova stagione, capace di rilanciare il pensiero e l’iniziativa del Partito democratico e, con il Pd, del centrosinistra, per offrire un’alternativa credibile alle destre, creare i presupposti per una nuova proposta di governo, lavorare per rafforzare una squadra di donne e uomini pronti alla sfida di governare la regione – Il Partito Democratico di Elly Schlein ha intrapreso un percorso coraggioso e coerente di rinnovamento politico, organizzativo e culturale, riscoprendo la propria vocazione popolare, ambientalista, europeista, progressista, capace di parlare con chiarezza ai bisogni delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con un’attitudine ostinatamente unitaria e coalizionale, con l’obiettivo di costruire un progetto alternativo per il Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa linea trova un riflesso anche in Abruzzo, dove il Patto per l’Abruzzo rappresenta un patrimonio da salvaguardare, sia in vista delle prossime elezioni regionali, sia in vista delle tante amministrative dove si andrà al voto, a partire dalla prossima primavera – viene evidenziato sul sito web. Anche in Abruzzo, il Partito Democratico deve essere garanzia di questo processo unitario e motore della costruzione di un’alternativa, senza tentennamenti, con coraggio e capacità di visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Perché questo sia possibile, penso davvero che sia necessario un nuovo inizio – recita il testo pubblicato online. Serve una grande occasione di confronto, che non appaia come un tentativo di rinnovamento formale, ma che ci renda più forti, più aperti, inclusivi, capaci di ascoltare e parlare alle comunità abruzzesi – precisa la nota online. Serve un congresso – riporta testualmente l’articolo online. Un congresso che ci consenta di mettere a fuoco la nostra idea dell’Abruzzo, a partire da un’analisi puntuale dei vecchi e dei nuovi bisogni, da una verifica su come e quanto le transizioni stiano profondamente modificando la struttura demografica, economica, sociale della nostra regione, su come aggiornare il nostro linguaggio, le nostre politiche, la nostra visione, la nostra squadra, in vista dei tanti e importantissimi appuntamenti che abbiamo di fronte nei prossimi anni – aggiunge la nota pubblicata. Promuovere un congresso anticipato è senz’altro una scelta forte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma io penso che a noi serva esattamente questo: la forza, il coraggio, la generosità di rimetterci in discussione e aprire una stagione nuova, che rilanci il Partito Democratico a partire dalla cosa che ci riesce meglio: chiamare a raccolta la straordinaria comunità che anima i nostri circoli, i nostri territori e che rappresenta la spina dorsale della nostra organizzazione e il vero antidoto all’indifferenza sociale che anima le politiche della destra, in Abruzzo e nel Paese – si apprende dalla nota stampa. Unione Regionale Abruzzo Un nuovo inizio deve passare innanzitutto attraverso la cultura e i valori di cui la comunità del PD è portatrice da sempre, ma che dobbiamo riaffermare con una volontà nuova, che ci unisca e ci proietti verso lo stesso e condiviso orizzonte – si apprende dalla nota stampa. Per favorire questo momento rifondativo, ho deciso di mettere a disposizione il mio mandato da segretario – Sono naturalmente grato della fiducia che mi avete dato quando mi avete scelto; una fiducia di cui ho estremo rispetto e che ho cercato di onorare in questi due anni non risparmiando mai nessuna energia – viene evidenziato sul sito web. Ma noi siamo il Partito Democratico e io credo davvero – lo dico con affetto a quanti in queste ore avevano suggerito altre strade – che il PD non possa mai avviare una fase di pensiero rifondativa così profonda in modo difensivo, conservativo e quindi senza rendere nuovamente contendibile anche la sua leadership. Per questa ragione, il mio mandato è a disposizione della comunità regionale delle iscritte, degli iscritti, dei militanti – aggiunge la nota pubblicata. Non avendo particolare dimestichezza con equilibrismi e timidezze, io sono a disposizione per ricandidarmi a guidare un Partito che riparta da questo momento di politica, radicalità e coraggio – recita il testo pubblicato online. Il nostro compito è scuotere l’Abruzzo, tirandolo fuori dalla palude meloniana in cui giace ormai da quasi sette anni, con effetti devastanti sulla salute, sul lavoro, sull’economia, sull’industria, sullo stile di vita delle abruzzesi e degli abruzzesi, giovani e meno giovani – aggiunge la nota pubblicata. La destra si può battere – si apprende dalla nota stampa. La destra si deve battere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo dobbiamo alla nostra regione, che non merita di essere condannata a questo declino – riporta testualmente l’articolo online. Per noi sarà un nuovo inizio, dal quale usciremo – ne sono convinto – più inclusivi, più determinati e più uniti – precisa la nota online. Le nostre tante sensibilità sono la nostra forza – viene evidenziato sul sito web. La nostra pluralità non è una partita di Risiko ma uno straordinario potenziale di storie e di culture che rappresentano la migliore e più grande speranza per tirare fuori l’Abruzzo da questo incubo targato Meloni-Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Credo fermamente nel confronto, perché il confronto aperto e democratico è lo strumento che ci rende vivi – Dobbiamo pensare al futuro del partito e della coalizione, al futuro dell’Abruzzo e questa nuova sfida alla quale siamo chiamati servirà per essere più convintamente e coraggiosamente unite e uniti – precisa la nota online. Insieme, ognuna e ognuno con le diversità di cui è portatore o portatrice, nella convinzione che punti di vista diversi siano ricchezza se sono sfaccettature di una traiettoria collettiva e una visione condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Ognuna e ognuno di noi, ne sono certo, ha una proposta buona da dare per capire come tornare a essere vincenti, come coniugare al futuro la nostra storia e farlo in modo nuovo, rinnovando schemi che, nonostante il lavoro duro e costante che la nostra comunità, generosamente, offre, non sono stati efficaci e vincenti – aggiunge la nota pubblicata. Un congresso rifondativo ci restituirà maggiore voce, cuore, braccia e ci aiuterà a rimettere al centro le priorità degli “Abruzzi”, cioè delle tante comunità e anime che rappresentano la nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Cogliamo questa come una grande opportunità per essere più forti e finalmente cambiare, anche attraverso il nostro partito, il futuro della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vi abbraccio, Daniele Marinelli 26 giugno 2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it