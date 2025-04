PD Abruzzo, IL SOSTEGNO DEL PARTITO DEMOCRATICO AL COMITATO COMFERR, AL TERRITORIO E AI CITTADINI CHE SI BATTONO PER UN TRACCIATO DELLA ROMA-PESCARA CONDIVISO CON I TERRITORI

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Il Partito Democratico esprime sostegno al comitato Comferr, ai territori, alle cittadine e ai cittadini che protestano contro il tracciato voluto dalla Regione Abruzzo per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, che passa nell’abitato di diversi Comuni causando l’esproprio e quindi la distruzione di case e aziende, in particolare nel tratto che va da Brecciarola di Chieti a Manoppello – E’ assurdo che la classe dirigente regionale si sia intestardita sul percorso scelto e si sia rifiutata di valutare l’alternativa prospettata dal comitato Comferr, che avrebbe ridotto al minimo i disagi per la popolazioni presenti sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. La risposta della destra si è vista questa mattina: imponente schieramento di forze dell’ordine e schedatura dei manifestanti – Per fare le sue passerelle Marsilio usa metodi repressivi e non si accorge che sta montando un dissenso che andrebbe invece ascoltato – riporta testualmente l’articolo online. Questa vicenda certifica l’assenza e il disinteresse della Regione, che poteva e doveva concepire l’opera insieme al territorio e non contro di esso – aggiunge testualmente l’articolo online. Significativa la presenza del Partito democratico, dei parlamentari, consiglieri regionali e provinciali del Pd, di tante amministratrici e amministratori, di Luciano D’Amico e del presidente della commissione Vigilanza, che ha guidato questa mattina una delegazione in una azienda metalmeccanica di Alanno che produce da oltre 35 anni, che conta 50 dipendenti e un fatturato di 12 milioni di euro e che sarà costretta a spostarsi con un danno economico rilevante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per l’ennesima volta la destra e Marsilio dimostrano di essere lontani anni luce dalle esigenze dei territori – precisa il comunicato. Siamo e saremo al fianco del Comitato, delle persone, dei territori, dei cittadini e delle aziende che chiedono ascolto, dignità e rispetto – recita il testo pubblicato online. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

