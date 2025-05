PD Abruzzo, Imprese giovanili in caduta libera: l’Abruzzo rischia di perdere una generazione di imprenditori Giovani Democratici e PD Abruzzo: “Serve un patto per l’imprenditoria giovanile. Confronto e investimenti per credere nell’Abruzzo”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:I dati diffusi da Confesercenti delineano un quadro drammatico per l’imprenditoria giovanile: tra il 2019 e il 2024 sono scomparsi oltre 35.600 negozi, attività ricettive, bar e ristoranti guidati da under 35, con un calo in Abruzzo superiore al 24% rispetto a cinque anni fa – viene evidenziato sul sito web. “Questi numeri testimoniano l’aridità del tessuto economico abruzzese e una fuga di giovani non solo in ambito formativo, ma anche imprenditoriale,” dichiara Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Senza un’inversione di rotta, rischiamo di perdere una generazione di talenti e idee”. “L’Abruzzo è privo di strumenti strutturati per sostenere l’imprenditoria giovanile,” aggiunge Ilaria Barnabei, responsabile lavoro dei GD Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Al contrario, regioni come l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Toscana hanno implementato politiche efficaci a favore dei giovani imprenditori”. In Emilia-Romagna, ad esempio, sono attivi bandi triennali per progetti imprenditoriali giovanili – precisa il comunicato. Il Lazio promuove l’iniziativa “ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero”, che offre finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. La Toscana, invece, valorizza i “centri commerciali naturali” per sostenere il commercio di prossimità e le microimprese under 35. In Abruzzo, invece, esistono alcune misure sporadiche, come bandi per giovani agricoltori o contributi alle nuove imprese giovanili in singole province grazie alle Camere di Commercio, ma manca una strategia organica e strutturata – viene evidenziato sul sito web. Le iniziative sono settoriali, frammentate e spesso una tantum. Manca una rete regionale di incubatori, sportelli informativi, strumenti finanziari continuativi e coordinamento tra enti pubblici e associazioni giovanili – precisa il comunicato. È evidente che l’attuale risposta istituzionale non è all’altezza della sfida generazionale che abbiamo di fronte – “Ci confronteremo nei prossimi mesi con le organizzazioni giovanili datoriali e imprenditoriali per ascoltare esperienze e proposte, e costruire insieme un’alleanza che possa dare forza a una strategia condivisa per il futuro dell’imprenditoria giovanile abruzzese”, aggiungono Gileno e Barnabei – precisa la nota online. Graziano Di Costanzo, responsabile sviluppo economico del Partito Democratico abruzzese, conclude: “La Giunta Marsilio ha un colpevole e non accettabile ritardo su questioni così rilevanti e decisive per lo sviluppo futuro della nostra Regione – Incalzeremo in ogni modo e in ogni sede il Governo regionale perché metta in campo le misure che abbiamo indicato, mettendo a disposizione anche le risorse necessarie alla loro attuazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il confronto con le realtà giovanili imprenditoriali deve servire a costruire un’alleanza ampia, utile e concreta, capace di generare proposte condivise e risposte efficaci a una delle questioni più fondamentali per il futuro dell’Abruzzo”. Pescara, 22/05/2025

