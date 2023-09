PD Abruzzo, In Abruzzo raddoppiano le morti sul lavoro, Marinelli: “Migliorare la sicurezza deve essere nostro assillo”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Il nuovo monito del Presidente della Repubblica, la cui voce è tornata a levarsi per sottolineare che ‘non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro’ e che ‘la cultura della sicurezza deve permeare le Istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro’, giunge nella nostra regione in un contesto in cui molto è da fare, persino più che in tante altre parti d’Italia”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – Marinelli prosegue: “Proprio in queste ore sono stati infatti diffusi i dati dell’Inail relativi ai primi sette mesi del 2023, da cui emerge che le morti sul lavoro sono state in Abruzzo 18: il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – recita il testo pubblicato online. E’ da sottoscrivere perciò anche in particolare un altro passaggio del messaggio di Mattarella, quando parla di ‘deriva che causa troppe vittime’. Questo deve essere il nostro assillo, a ogni livello, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, dalla prevenzione ai controlli e alla formazione, per migliorare sensibilmente la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

