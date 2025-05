PD Abruzzo, In piazza per Gaza: appello di AVS, PD, e M5S Abruzzo per la manifestazione del 7 giugno a Roma: “Per fermare i bombardamenti e il massacro del popolo palestinese”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Non possiamo né vogliamo rimanere in silenzio e nell’indifferenza: chiediamo di fermare i bombardamenti e il massacro del popolo palestinese – si apprende dalla nota stampa. Per questo anche dall’Abruzzo, compatti come Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, invitiamo tutte e tutti alla grande manifestazione nazionale del 7 giugno a Roma – In piazza per Gaza – viene evidenziato sul sito web. Già in molti Comuni abruzzesi sono state presentate mozioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per fermare i bombardamenti, sospendere le autorizzazioni di vendita di armi e l’importazione degli armamenti dallo Stato di Israele – recita la nota online sul portale web ufficiale. La mozione unitaria presentata in Parlamento dai nostri gruppi richiede ora un impegno deciso per la pace e la giustizia in Medio Oriente, nel silenzio complice delle destre e del Governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’impegno di mobilitarci insieme, è necessario far sentire forte, attraverso la partecipazione a questa grande mobilitazione popolare, il nostro sdegno per il massacro che si consuma a Gaza e che vede bambini innocenti morire ogni giorno, per unire voci su voci chiedendo di fermare il massacro del popolo palestinese e i crimini di Netanyahu. Andiamo a Roma e tracciamo tutte e tutti insieme una strada per la pace, per il rispetto dei diritti umani, per la partecipazione democratica! Daniele Marinelli, segretario regionale PD Daniele Licheri, segretario regionale Sinistra Italiana-AVS Alessio Monaco e Rita Aruffo, co-portavoce Europa Verde-AVS Gianluca Castaldi, coordinatore regionale Movimento 5Stelle

