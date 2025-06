PD Abruzzo in replica al consigliere Simonelli di Avezzano sul Pride: “Parole gravi e inaccettabili. L’evento di chiusura del mese dedicato ai diritti è stato pacifico e inclusivo: chieda scusa alla comunità LGBTQIA+”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Le recenti esternazioni del consigliere comunale di Avezzano Nello Simonelli sul Pride e sulle persone LGBTQIA+ non sono semplici scivoloni, ma parole gravi, offensive e del tutto inadeguate al ruolo istituzionale che ricopre, ancor più se si parla del presidente della Commissione Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Ridurre un evento come il Pride, pacifico, inclusivo e fondato sul riconoscimento dei diritti, a una caricatura di parte, mistificando la sua natura e il suo significato, significa mancare completamente il punto e ignorare la storia e le ragioni di una battaglia civile che dura da decenni”, così il segretario del PD Abruzzo Daniele Marinelli con la responsabile Diritti del partito Marielisa Serone, il senatore Michele Fina, la segretaria del PD di Avezzano Anna Paolini e del Pd provinciale dell’Aquila Stefano Albano, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e la consigliera comunale di Avezzano Lorenza Panei – precisa la nota online. “Il Pride non è folklore, né provocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È la voce di una comunità che per troppo tempo è stata sì costretta a vivere in una riserva indiana, ai margini, a subire discriminazioni, insulti, silenzi e solitudini – incalzano i rappresentanti del PD – . È lo spazio pubblico in cui si afferma che ognuno ha diritto di esistere, amare, vivere ed essere riconosciuto senza paura – si legge sul sito web ufficiale. L’argomento degli “amici gay” utilizzato come giustificazione è non solo inadatto al contesto politico, ma anche sintomo di una visione arretrata e paternalistica ormai fuori tempo – Per favore, andiamo avanti, mettiamoci al passo con un mondo moderno e libero in cui c’è spazio per tutti – precisa la nota online. Non basta conoscere una persona omosessuale per comprendere davvero cosa significhi vivere in una società che fatica ancora a garantire piena dignità e diritti a tutti – precisa il comunicato. Chi guida una Commissione Cultura dovrebbe promuovere comprensione, approfondimento, pluralismo e rispetto ed essere aperto a tutte le condizioni e i punti di vista, perché è questo che la cultura fa – viene evidenziato sul sito web. Dovrebbe conoscere le radici e il significato internazionale di eventi come il Pride e contribuire a tradurli in azioni concrete a livello locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo che il consigliere faccia un passo indietro rispetto a quanto dichiarato e chieda scusa pubblicamente alle persone e alla comunità che ha offeso, non solo con le parole, ma con il messaggio che quelle parole rappresentano – riporta testualmente l’articolo online. Il Partito Democratico continuerà a difendere con forza i diritti civili, la libertà individuale e l’uguaglianza – si legge sul sito web ufficiale. E a stare accanto a chi ogni giorno combatte per essere riconosciuto – recita il testo pubblicato online. Perché i diritti non sono concessioni: sono la misura della civiltà di un Paese e l’Abruzzo, come l’Italia, ha ancora tanti passi da fare in merito, ma tanti ne ha fatti grazie allo sguardo più aperto e all’umanità di sempre più persone”. 23 giugno 2025

