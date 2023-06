PD Abruzzo, Ipotesi di cancellazione volo Pescara – Milano Linate, Marinelli: “Se confermata pessima notizia, Regione si attivi immediatamente”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“C’è forte preoccupazione, è anche la nostra, sulle segnalazioni che circolano sulla cancellazione del volo da Pescara a Milano Linate da agosto, non è appurato fino a quando – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un collegamento persino vitale per l’economia dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Se confermata e in modo strutturale, si tratterebbe di una pessima notizia per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La Regione si opponga e si faccia sentire immediatamente”: lo dichiara Daniele Marinelli del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Claudio Mastrangelo, segretario dei Giovani Democratici abruzzesi, sottolinea la gravità della situazione contingente: “Nostre concittadine e nostri concittadini, spesso giovani universitari o lavoratori, rischiano così di non poter tornare in Abruzzo durante le ferie, anche dato il pochissimo preavviso che rende difficile trovare a prezzi accessibili voli dall’altro aeroporto che collega la Lombardia all’Abruzzo, quello di Bergamo – Dato che non è la prima volta che ITA pone in essere questi comportamenti sulla tratta Linate-Pescara, come Giovani Democratici chiediamo a Regione Abruzzo e SAGA che si muovano al più presto presso la ex compagnia di bandiera per far valere le ragioni delle abruzzesi e degli abruzzesi che chiedono di tornare a casa dalle loro famiglie dopo un anno di studio e lavoro”.

