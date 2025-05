PD Abruzzo, IVG, domani iniziativa dei GD a Pescara “Corpi Liberi, Scelte Libere”. Serone D’Alò (Pd) e Citarella (Gd): “A 47 anni dall’approvazione della Legge 194 è necessario andare oltre l’attuale dibattito”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Pescara, 23 maggio 2025 – Si terrà domani, sabato 24 maggio alle ore 17:00, nella Biblioteca Emilia Di Nicola di Pescara (Via Aldo Moro, 15), l’incontro “Corpi liberi, scelte libere – Difendiamo l’interruzione volontaria di gravidanza”, promosso dai Giovani Democratici Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Un’iniziativa di confronto e approfondimento aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di difendere il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e promuovere una reale libertà di scelta per tutte le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. A intervenire saranno: Silvia Sbaraglia, Segretaria dei Giovani Democratici della Provincia di Pescara Roberta Morelli e Martina Mercaldi, Dirigenti Medici in Ostetricia e Ginecologia nei presidi ospedalieri di Vasto e Chieti Federica Pennelli, giornalista freelance per Domani Marielisa Serone D’Alò, Responsabile Diritti del PD Abruzzo e componente dell’Esecutivo nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche * Modererà l’incontro Maria Citarella, Coordinatrice del Dipartimento Politiche Transfemministe dei Giovani Democratici Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Durante l’evento è previsto anche uno spazio di parola per collettivi e associazioni che nei territori si battono quotidianamente per garantire diritti e autodeterminazione – si apprende dalla nota stampa. “Con una destra al governo che tenta ogni giorno di indebolire le nostre conquiste civili e sociali – dichiarano Maria Citarella, responsabile delle politiche transfemministe dei Gd Abruzzo e Saverio Gileno, segretario regionale Gd – è fondamentale costruire una rete di resistenza ampia e intersezionale, capace di rivendicare libertà e autodeterminazione per tutte e tutti, per questo la riflessione e l’iniziativa di domani”. “A 47 anni dall’approvazione della Legge 194 è necessario andare oltre l’attuale dibattito sull’applicazione totale o parziale della legge – si apprende dalla nota stampa. Dobbiamo proiettare il discorso pubblico verso il pieno riconoscimento dell’autonomia decisionale delle donne, riconoscendo e rispettando la loro dignità e soggettività – affermano Marielisa Serone D’Alò, respinta Diritti del Pd Abruzzo e Maria Citarella, responsabile politiche transfemministe dei Giovani Dem – In tal senso vogliamo invertire i dati regionali e cambiare la narrazione intorno all’aborto: non è necessariamente un’esperienza tragica o una vicenda straziante e dolorosa – si apprende dal portale web ufficiale. Il compito dello Stato dovrebbe essere quello di agevolare l’accesso della comunità ai propri diritti e non negarglieli, come spesso avviene a causa dell’obiezione di coscienza, in Abruzzo più che in altri luoghi d’Italia”. L’iniziativa si tiene a pochi giorni dall’anniversario dell’entrata in vigore della legge 194, sulla quale Marielisa Serone D’Alò, responsabile diritti del Pd Abruzzo, che domani parteciperà all’iniziativa, interviene: “Il 22 maggio del 1978 venne approvata la 194 che fu, dopo mesi di battaglie e manifestazioni di piazza in cui le donne rivendicavano di essere le ultime (le uniche) a dover decidere e disporre del proprio corpo, un punto di approdo di mediazione politica – prima ancora che culturale – per la quale l’autonomia della donna veniva connessa e accostata al potere dello Stato di normare, e quindi di controllare, il suo corpo, i suoi comportamenti, il suo destino – Ciò nonostante, ancora oggi l’esercizio dell’autodeterminazione in ambito sessuale e riproduttivo non è sempre agito a pieno dalle donne, non viene riconosciuto o rimane poco interrogato – aggiunge testualmente l’articolo online. Poiché più facilmente accade che le donne vengano dipinte come soggetti da tutelare, su cui o di cui parlare, ho colto con grande apprezzamento l’iniziativa delle Giovani Democratiche alle quali auguro di desiderare di più, per sé stesse e per noi tutte in ambito morale, culturale, politico – Mi troveranno sempre al loro fianco”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it