PD Abruzzo, LA PROTESTA CIVILE E PACIFICA DEGLI ABRUZZESI DENTRO E FUORI IL CONSIGLIO REGIONALE. LA DESTRA CHIUSA IN UN BUNKER PER AUMENTARE LE TASSE. MARSILIO E I SUOI HANNO FALLITO, SI DIMETTANO. FARNETICAZIONI VOLGARI SU PRESUNTE VIOLENZE

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:La protesta pacifica e democratica di tante e tanti abruzzesi ha costretto la destra a riunirsi alla chetichella nel chiuso di un bunker per tassare e tartassare i cittadini – precisa la nota online. Una protesta civile, pacifica e democratica, da parte di persone perbene, che oggi a L’Aquila hanno fatto sentire il loro “no” a una politica fatta di lustrini e belletti ma priva di qualsiasi ancoraggio alla realtà, una politica che offre una sanità disastrata e ne fa pagare il conto a tutti aumentando l’Irpef. Lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani e sindaci con le fasce tricolori hanno gridato la propria contrarietà a questo modus operandi, dicendo basta alle leggi mancia, agli allenamenti del Napoli a spese del contribuente, ai festival trasformati in passerelle per i politici che li finanziano e alle sagre da strapaese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ surreale sentire alcuni membri della destra regionale parlare di squadrismo e di presunte violenze – si apprende dalla nota stampa. Si vergognino, e quando parlano di squadrismo piuttosto guardino bene dentro l’ album della loro famiglia politica – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo 6 anni di nulla, ora mettono le mani in tasca agli abruzzesi – Marsilio e i suoi amici hanno fallito – recita il testo pubblicato online. Si dimettano – Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo Michele Fina, senatore del Pd Luciano D’Alfonso, deputato del Pd

