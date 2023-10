PD Abruzzo, La secessione differenziata: a Teramo l’evento del PD con Sandro Ruotolo

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si è svolto a Teramo, all’Auditorium Santa Maria a Bitetto, l’evento “La secessione differenziata, come distruggere sanità, scuola trasporti, futuro del Sud Italia”, organizzato dal Partito Democratico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono intervenuti il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e altri primi cittadini, il segretario del Pd Abruzzo Daniele Marinelli, Manola Di Pasquale, il senatore Michele Fina, il candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo Luciano D’Amico, con Sandro Ruotolo, responsabile nazionale informazione e cultura del Pd. Abbiamo detto no al progetto di Calderoli della secessione differenziata, abbiamo detto con forza che vogliamo un’Italia che appiani le diseguaglianze e non, come vuole Marsilio per difendere il suo partito, che le aumenti e aumenti anche la distanza dell’Abruzzo dal resto del Paese

