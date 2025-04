PD Abruzzo, LA SOLIDARIETA’ DEL PARTITO DEMOCRATICO A LUCIANO D’AMICO

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Il Partito Democratico solidarizza con Luciano D’Amico dopo la lettera di Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Non ci faremo intimidire da toni del tutto sproporzionati, chiaro segnale di difficoltà e nervosismo – recita il testo pubblicato online. Piena solidarietà quindi a D’Amico, leader riconosciuto di una coalizione unita – si apprende dal portale web ufficiale. Presidente Marsilio, quando vuole possiamo confrontarci sulla storia e sulla cultura politica – si legge sul sito web ufficiale. Come avete spesso dimostrato, è la destra italiana che fa fatica a guardarsi alle spalle, con i silenzi imbarazzati quando si parla di antifascismo, per cui non mi pare tanto il caso di dare lezioni – precisa la nota online. Ma il punto è un altro, non ideologico ma politico: in Abruzzo da una parte ci sono quelli che difendono il diritto alla salute e dall’altra quelli che lo vogliono affossare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sappiamo da quale parte sta Luciano D’Amico; ma lei, presidente Marsilio, da che parte sta? Perché non ci parla dei Livelli essenziali di assistenza che vedono l’Abruzzo in fondo alla classifica nazionale? Perché non ci parla della mobilità passiva, che è esplosa negli ultimi anni? Perché non ci parla dei 62.000 cittadini privi di medico di base e dei 120.000 che rinunciano a curarsi? Perché non ci parla dei direttori generali delle Asl, scelti da lei e riconfermati mentre già maturava il buco nei bilanci che ora volete coprire aumentando le tasse agli abruzzesi? A questo deve rispondere, presidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di questo ci deve parlare, presidente, perché è proprio per fare questo che l’hanno eletta gli abruzzesi, non per parlarci di “Bella ciao” o per darci lezioni di storia; almeno questa ce la risparmi – precisa la nota online. Abbiamo già superato il limite della decenza, non vorremmo toccare il fondo del ridicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

