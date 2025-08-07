- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 7, 2025
Politica

PD Abruzzo, L’Abruzzo con la Palestina: approvati 500.000 euro per aiuti umanitari. Il Pd e i Gd : “Un primo passo: l’Abruzzo non poteva restare in silenzio di fronte all’occupazione di Gaza”.

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale dell’emendamento proposto dal centrosinistra Patto per l’Abruzzo, che autorizza una spesa straordinaria di 500.000 euro vincolati a interventi di natura umanitaria in favore della popolazione civile di Gaza, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con organizzazioni internazionali riconosciute – recita la nota online sul portale web ufficiale. È una risposta piccola, ma necessaria, alla tragedia che si consuma sotto gli occhi del mondo e che abbiamo perorato perché l’Abruzzo dimostrasse vicinanza concreta, non sola solidarietà”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e quello dei Giovani Democratici Saverio Gileno a nome delle rispettive comunità politiche che con il Patto per l’Abruzzo hanno sostenuto e portato lo stanziamento in Consiglio attraverso i gruppi di opposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Siamo scioccati dalla brutalità della crisi in corso nella Striscia di Gaza, non era pensabile di rimanere inerti – rimarcano – . Da mesi assistiamo all’annientamento sistematico di una popolazione civile inerme, al bombardamento di scuole, ospedali, campi profughi, un vero e proprio genocidio – recita il testo pubblicato online. In queste ore il governo israeliano, con a capo Benjamin Netanyahu non nasconde più l’obiettivo: occupare definitivamente Gaza – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo che ci eravamo posti è raggiunto, ma non possiamo tacere di fronte all’esitazione di alcuni esponenti della destra in aula prima del voto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le affermazioni gravi del presidente della Commissione Sanità, Paolo Gatti, che ha cercato di distogliere l’attenzione sostenendo che allora bisognerebbe aiutare “tutti i bambini che soffrono la fame nel mondo” e che “Israele non blocca gli aiuti”, sono inaccettabili – precisa il comunicato. Non si relativizza un massacro – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si può ignorare (come attestato da Nazioni Unite, Croce Rossa e tutte le maggiori ONG internazionali) il blocco sistematico dell’ingresso di aiuti umanitari, acqua, carburante e medicine a Gaza – Ringraziamo tutti i consiglieri che hanno sostenuto quell’emendamento e perorato un’approvazione all’unanimità, chiediamo a tutte le forze democratiche di rompere il silenzio e pretendere un immediato cessate il fuoco, la fine dell’occupazione, il riconoscimento pieno dei diritti del popolo palestinese”. 6 agosto 2025

